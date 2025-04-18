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Çin'den Ukrayna mesajı: Barış için çaba gösteriyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna’da barış için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çin'den Ukrayna mesajı: Barış için çaba gösteriyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin’in Ukrayna meselesindeki tutumunun her zaman net olduğunu, ateşkesin sağlanması ve barış görüşmelerinin teşvik edilmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Lin Jian, Çin’in, çatışmaya dahil olan hiçbir tarafa silah sağlamadığını kaydederek, Ukrayna’nın bunun farkında olduğunu ve Rusya’nın ithal ettiği silahların çoğu parçasının ABD gibi Batılı ülkelerden geldiğini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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