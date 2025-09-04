Çin Devlet Başkanı Şi'den Kuzey Kore'ye "ilişkileri güçlendirme ve geliştirme" mesajı

Xinhua'nın haberinde göre Şi, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Görüşmede, Çin ve Kuzey Kore'nin "iyi komşular" olduğunu vurgulayan Şi, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sürdürülmesi, uluslararası ve bölgesel konularda karşılıklı çıkarların korunması için eşgüdümü güçlendireceklerini belirtti.

Şi, "Çin, Kuzey Kore ile üst düzey temasları ve stratejik iletişimi güçlendirmeyi, parti ve devlet yönetiminde deneyim paylaşımını, karşılıklı anlayışı ve dostluğu geliştirmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTANE İLİŞKİLER VURGUSU

Çin'in açıklamasında Kuzey Kore lideri Kim'in de Çin'in Kore Yarımadası sorununda tarafsız tutumunu takdir ettiğini, iki ülke arasında dostane ilişkilerin değişmediğini vurguladı.

Kim'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde jeopolitik saflaşmanın değiştiği, dünya genelinde ve bölgede yeni dengelerin şekillenmeye başladığı bir döneme denk geldi.

Son dönemde Rusya ile Kuzey Kore arasında yakınlaşmanın bölgede istikrarsızlıktan endişe eden Çin'i rahatsız ettiği, bunun iki ülke arasında mesafeye yol açtığına yönelik değerlendirmeler yapılıyordu.

6 YIL SONRA İLK ZİYARET

Kuzey Kore lideri, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla dün Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret etti.

Törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa birçok taraflı bir buluşmada yer aldı.

Bu, Kim'in 6 yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ilk ziyaret oldu. Kuzey Kore lideri daha önce ABD ile sonuçsuz kalan nükleer müzakereleri yürüttükleri 2018-2019 döneminde Çin'in desteğini almak üzere 4 kez Pekin'i ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi de 2019 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş, nükleer soruna siyasi çözüm bulunması için Pyongyang yönetimi ile birlikte çalışacakları ve uluslararası durum nasıl değişirse değişsin ülkenin izlediği stratejik doğrultuyu destekleyecekleri mesajını vermişti.

Çin ve Kuzey Kore, 2021'de 60 yıllık Karşılıklı Savunma Anlaşmasını, 20 yıllığına yenilemişti.

(AA)

