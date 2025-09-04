HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den Kuzey Kore'ye "ilişkileri güçlendirme ve geliştirme" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin Kuzey Kore ile geleneksel dostluk bağlarını önemsediğini, ilişkileri güçlendirmeyi ve geliştirmeyi istediğini, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin bu tutumunun değişmeyeceğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi'den Kuzey Kore'ye "ilişkileri güçlendirme ve geliştirme" mesajı

Xinhua'nın haberinde göre Şi, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü. Görüşmede, Çin ve Kuzey Kore'nin "iyi komşular" olduğunu vurgulayan Şi, Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sürdürülmesi, uluslararası ve bölgesel konularda karşılıklı çıkarların korunması için eşgüdümü güçlendireceklerini belirtti.

Şi, "Çin, Kuzey Kore ile üst düzey temasları ve stratejik iletişimi güçlendirmeyi, parti ve devlet yönetiminde deneyim paylaşımını, karşılıklı anlayışı ve dostluğu geliştirmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi den Kuzey Kore ye "ilişkileri güçlendirme ve geliştirme" mesajı 1

İKİ ÜLKE ARASINDA DOSTANE İLİŞKİLER VURGUSU

Çin'in açıklamasında Kuzey Kore lideri Kim'in de Çin'in Kore Yarımadası sorununda tarafsız tutumunu takdir ettiğini, iki ülke arasında dostane ilişkilerin değişmediğini vurguladı.

Kim'in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde jeopolitik saflaşmanın değiştiği, dünya genelinde ve bölgede yeni dengelerin şekillenmeye başladığı bir döneme denk geldi.

Son dönemde Rusya ile Kuzey Kore arasında yakınlaşmanın bölgede istikrarsızlıktan endişe eden Çin'i rahatsız ettiği, bunun iki ülke arasında mesafeye yol açtığına yönelik değerlendirmeler yapılıyordu.

Çin Devlet Başkanı Şi den Kuzey Kore ye "ilişkileri güçlendirme ve geliştirme" mesajı 2

6 YIL SONRA İLK ZİYARET

Kuzey Kore lideri, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla dün Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret etti.

Törende aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa birçok taraflı bir buluşmada yer aldı.

Bu, Kim'in 6 yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ilk ziyaret oldu. Kuzey Kore lideri daha önce ABD ile sonuçsuz kalan nükleer müzakereleri yürüttükleri 2018-2019 döneminde Çin'in desteğini almak üzere 4 kez Pekin'i ziyaret etmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi de 2019 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş, nükleer soruna siyasi çözüm bulunması için Pyongyang yönetimi ile birlikte çalışacakları ve uluslararası durum nasıl değişirse değişsin ülkenin izlediği stratejik doğrultuyu destekleyecekleri mesajını vermişti.

Çin ve Kuzey Kore, 2021'de 60 yıllık Karşılıklı Savunma Anlaşmasını, 20 yıllığına yenilemişti.

(AA)

04 Eylül 2025
04 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde yangınAfyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde yangın
Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybettiMotosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Çin Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

Uğurcan Çakır'ın yerine dünya devinin kalecisi! 50 milyon Euro bonservis...

CHP'de 4 isim disipline sevk edildi

CHP'de 4 isim disipline sevk edildi

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Can kayıpları arttı! Kabus büyüyor

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Peş peşe kararlar! YSK yarın CHP gündemiyle toplanıyor

Peş peşe kararlar! YSK yarın CHP gündemiyle toplanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.