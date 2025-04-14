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Çin Devlet Başkanı Şi, Vietnam'da resmi törenle karşılandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı Vietnam'da resmi törenle karşılandığı bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Vietnam'da resmi törenle karşılandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güneydoğu Asya turu kapsamında bugün Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile Hanoi kentinde bir araya geldi. Şi’nin, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Thanh Man ile ayrı ayrı görüşme yaptığı kaydedildi.

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Güneydoğu Asya turu kapsamında daha sonra Malezya ve Kamboçya'ya geçecek olan Şi, Kamboçya'yı 9, Malezya'yı 12 yıl önce ziyaret etti. Şi, Vietnam'a ise son 18 ayda ikinci kez gitti.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Vietnam
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