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  4. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jiakun: 'Ülkelerin meşru haklarına yönelik her türlü ihlale karşıyız'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jiakun: 'Ülkelerin meşru haklarına yönelik her türlü ihlale karşıyız'

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 16:14
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkelerin meşru haklarına yönelik ihlallere karşı olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jiakun: 'Ülkelerin meşru haklarına yönelik her türlü ihlale karşıyız'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin (SAMR), merkezi Hong Kong’da bulunan bir şirketin Panama Kanalı’ndaki limanlara ait hisselerini, ABD’li bir şirkete satması hakkında açacağı soruşturmaya dair soruyu yanıtladı.

Guo, SAMR tarafından yapılan açıklamada, piyasadaki adil rekabeti korumak ve kamu çıkarlarını savunmak için, söz konusu ticari faaliyete ilişkin yasaya uygun bir soruşturma açılacağının bildirildiğini aktardı. Sözcü Guo, “Çin’in, ekonomik zorlama yoluyla diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına yönelik her türlü ihlal girişimine her zaman karşı çıktığını tekrar vurgulamak istiyorum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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