HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin, İspanya ile "stratejik direnci yüksek ve uluslararası etkisi daha güçlü ortaklık" kurmak istiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İspanya ile "stratejik direnci yüksek ve uluslararası etkisi daha güçlü ortaklık" kurmayı istediklerini belirtti.

Çin, İspanya ile "stratejik direnci yüksek ve uluslararası etkisi daha güçlü ortaklık" kurmak istiyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü.

Şi, görüşmede Çin ile İspanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda iki ülkenin ilişkilerini stratejik ve uzun dönemli perspektifle sürekli ilerlettiğini dile getirerek, bunun farklı tarihsel ve kültürel geçmişlere sahip ülkelerin bir arada yaşaması ve ortak kalkınmasına örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Çin ile İspanya'nın küresel açıklık ve işbirliğinin teşvik edilmesinde, uluslararası eşitlik ve adaletin savunulmasında kilit rol oynadığını ifade eden Şi, İspanya ile stratejik direnci ve uluslararası etkisi daha yüksek ortaklık kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

İspanya Kralı 6. Felipe, 4 günlük resmi ziyaret için 10 Kasım'da Çin'e geldi. Bu, Felipe'nin tahta çıkmasından bu yana Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.

Bir İspanya Kralı'nın Çin'e bundan önceki son ziyaretini Felipe'nin babası Juan Carlos, 2007'de yapmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beykoz’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralıBeykoz’da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı! Alzheimer hastası yaşlı adam bulunduEvinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı! Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Anahtar Kelimeler:
Çin İspanya Şi Cinping ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.