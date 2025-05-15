Çin vazgeçmiyor: "ABD’nin gümrük vergilerine karşı alınan tedbirler hala geçerli"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de e düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, Çin ve ABD’nin, Cenevre görüşmelerinde birçok önemli konuda uzlaşmaya vardığını ve her iki tarafın da mevcut gümrük tarifelerinin ciddi ölçüde düşürülmesi konusunda anlaştığını belirtti. ABD’nin, fentanil nedeniyle Çin’e karşı ek gümrük vergisi uyguladığını vurgulayan Lin, Çin’in bu adımlara meşru haklarını korumak amacıyla gümrük vergisi dahil çeşitli önlemlerle karşılık verdiğini ifade etti. Tedbirlerin hala geçerli olduğunu belirtti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır