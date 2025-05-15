HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çin vazgeçmiyor: "ABD’nin gümrük vergilerine karşı alınan tedbirler hala geçerli"

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergilerine karşı alınan önlemlerin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Çin vazgeçmiyor: "ABD’nin gümrük vergilerine karşı alınan tedbirler hala geçerli"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de e düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lin, Çin ve ABD’nin, Cenevre görüşmelerinde birçok önemli konuda uzlaşmaya vardığını ve her iki tarafın da mevcut gümrük tarifelerinin ciddi ölçüde düşürülmesi konusunda anlaştığını belirtti. ABD’nin, fentanil nedeniyle Çin’e karşı ek gümrük vergisi uyguladığını vurgulayan Lin, Çin’in bu adımlara meşru haklarını korumak amacıyla gümrük vergisi dahil çeşitli önlemlerle karşılık verdiğini ifade etti. Tedbirlerin hala geçerli olduğunu belirtti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"Dünya bu iddiayla çalkalanıyor: "O artık yürüyen bir ölü"
Erdoğan'ın 'belediyeler' çıkışı kulisleri hareketlendirdi!Erdoğan'ın 'belediyeler' çıkışı kulisleri hareketlendirdi!

Anahtar Kelimeler:
Çin abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Dev şirketten 4.5 milyar liralık satış! Açıklama geldi

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

Bugün olmadı ama yarın! İstanbul Trump'ın aklından çıkmadı

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dün tahliye edilmişti bugün yine gözaltında!

Dün tahliye edilmişti bugün yine gözaltında!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.