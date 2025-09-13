Çin ve Rusya liderinin bu görüşmesi gündem oldu: "Tekrarlı organ nakliyle ölümsüzlüğe erişme" mümkün mü? Hayvan kökenli organ nakli çalışmaları devam ediyor mu?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in organ nakli ile insan ömrünü uzatma konusundaki sohbetleri gündeme geldi.

Bu sohbetler, doğum oranlarının azalması ve iklim krizinin getirdiği sağlık sorunları karşısında yaşam süresinin uzatılması ihtiyacını gündeme taşıdı.

DÜNYA KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKEN KONUŞMALAR

Şi ve Putin, 3 Eylül'de Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde bu konuyu konuştu. Kameralara yansıyan sohbetleri, dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Şi'nin tercümanı, geçmişte 70 yaşında olmanın nadir olduğunu, ancak günümüzde 70 yaşında hala genç hissedildiğini aktardı.

Putin'in tercümanı ise biyoteknolojinin gelişmesi ile insanların daha genç yaşayabileceğini ve ölümsüzlüğe ulaşabileceğini söyledi.

Şi, bu yüzyılda 150 yaşına kadar yaşama şansının olduğunu belirtti. Liderler, konuyu gülümseyerek tartıştılar. Ancak Putin, daha sonra gazetecilere organ nakli konusunu değerlendirdiklerini doğruladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ORGAN NAKLİ VERİLERİ

Günümüzde organ nakilleri, küresel ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır. Sağlıklı organ havuzunun son derece sınırlı oluşu, bu tür nakilleri nadir hale getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2023'te 93 ülkede toplam 172 bin 409 organ nakli gerçekleştirilmiştir. Bu, önceki yıla göre yüzde 9,5'lik bir artıştır. Ancak bu sayı, küresel ihtiyaçların yüzde 10’unu dahi karşılayamamaktadır.

Böbrek nakli, en sık yapılan nakil türüdür. 93 ülkede 111 bin 135 böbrek nakli gerçekleştirilirken, 81 ülkede yaklaşık 400 bin kişi böbrek nakli beklemektedir.

Organ nakli işlemlerinin sıklığı, ülkelerin ekonomik durumuna göre değişmektedir. 2023'te en fazla nakil yapılan ülkeler ABD, İspanya, Portekiz, Belçika ve Kanada'dır. Küba, Nijerya, Kenya, Jamaika ve Etiyopya ise listedeki son sıralardadır.

Organ nakli, komplikasyonları beraberinde getiren bir tedavi yöntemidir. Prof. Mark Schnitzler, bu yöntemle insan ömrünü uzatmanın mümkün olmadığını belirtti. Şu anki durum, kanıtlanmış verileri desteklememektedir.

Nakil sonrası hastaların reddetmemesi için kullanılan bağışıklık baskılayıcı ilaçlar, önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu ilaçların gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Schnitzler, bu sorunun çözümüne henüz ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

HAYVAN KÖKENLİ ORGAN NAKİLLERİ ÇALIŞMALARI

Bilim insanları, hayvanlardan alınan organların insan vücuduyla uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Ancak son yıllarda yapılan hayvan kökenli organ nakillerinin çoğu başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

2022'de Çinli araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bir domuz akciğerini insana nakletmiş ancak bu organ sadece 9 gün boyunca işlevselliğini koruyabilmiştir.

Avustralya'da ise bilim insanları, insan derisine en yakın modeli laboratuvar ortamında geliştirmiştir. Ancak bu tür çalışmaların uygulanabilirliği ve maliyeti konusunda endişeler bulunmaktadır.

(AA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır