Cinayet şüphelisi abi-kardeş tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen şüphelilerden abi-kardeş tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Muğla Bulvarı üzerinde 29 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Ömer İncekaya (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İncekaya’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis, cinayet şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirirken cinayet şüphelisi O.D. (25), B.D. (23) ve S.E.B. (17) emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden O.D. ve B.D. isimli abi-kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E.B. isimli şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

01 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
