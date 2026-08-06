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Cinayet zanlısı yakalandı

Adıyaman’da, komşusunu öldüren ve 5 yaşındaki çocuğun ise yaralanmasına neden olan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi’nde M.A.T., isimli kişi komşusu olan Nedim Özbey’e (45), silahlı saldırı düzenledi. Bina girişinde yapılan saldırıda av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Nedim Özbey ile bina önünde bulunan 5 yaşındaki Seyit Ali E., yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Nedim Özbey, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan M.A.T., isimli şahıs polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalandı. Şahıs, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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