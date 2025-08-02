Cinayete karışan 4'üncü şüpheli de tutuklandı

Olay, 4 gün önce ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı. Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMIŞTI

Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. "Kasten Öldürme" suçuyla ilgili şüpheliler A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili aranan ve cinayet silahını kullandığı iddia edilen şüpheli M.N.'nin Antalya'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli kaldığı adrese düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır