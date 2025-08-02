HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cinayete karışan 4'üncü şüpheli de tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda tabancayla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Özcan Çam cinayetiyle ilgili silahı kullandığı iddia edilen 4'üncü şüpheli il dışından yakalanıp tutuklandı.

Cinayete karışan 4'üncü şüpheli de tutuklandı

Olay, 4 gün önce ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı. Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti.

Cinayete karışan 4 üncü şüpheli de tutuklandı 1

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMIŞTI

Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. "Kasten Öldürme" suçuyla ilgili şüpheliler A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayete karışan 4 üncü şüpheli de tutuklandı 2

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili aranan ve cinayet silahını kullandığı iddia edilen şüpheli M.N.'nin Antalya'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli kaldığı adrese düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg, Almanya'da satılmaya başlanacakTogg, Almanya'da satılmaya başlanacak
Darıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardıDarıca’da doğal gaz borusu patladı, mahalleyi gaz kokusu sardı

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

Alvaro Morata transferi İtalyanları çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok az kaldı" diyerek duyurdu: "Sizlere teslim edeceğiz"

2 aylık eşini satırla katletmişti! 'Düğün hediyesi' detayı...

2 aylık eşini satırla katletmişti! 'Düğün hediyesi' detayı...

Trump'tan Rusya adımı! Nükleer denizaltı hamlesi

Trump'tan Rusya adımı! Nükleer denizaltı hamlesi

Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'a geldi!

Samuel Chukwueze'nin menajeri İstanbul'a geldi!

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

'Kentsel dönüşüm' oyunu: Her binadan daire alıp kat maliki oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.