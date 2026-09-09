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Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi

Elazığ’daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti, yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi

Elazığ’daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve ön otopsi sonucuna göre cinayete kurban gittikleri tespit edilen Ağa ve Hayriye Üykü çifti, yan yana defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babası cinayete kurban giden Düzgün Üykü, "İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için can kıymaya hiç gerek yok. Annem babamın ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak bulunması gerekiyor" dedi.

Olay, dün Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenini çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.

"İNSANLIĞIN ARTIK BİR KENDİNE GELMESİ GEREKİYOR"

Otopsi işlemlerinin ardından Üykü çifti bugün mezraya getirildi. Yan yan defnedilen çift, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Defin sonrasında çiftin oğlu Düzgün Üykü, açıklamalarda bulundu. Kaza diye biliyorken farklı durumların ortaya çıktığını aktaran Üykü, "Bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. İnsanlığın artık bir kendine gelmesi gerekiyor. Para için can kıymaya hiç gerek yok. Biz düşman sahibi değiliz. Sonuç olarak insan oğlu nefsine yenik düşebiliyor. 2 bileziğe, 1 yüzüğe tav olup insanları katledebiliyor. İnsanlığın kendine gelmesi gerekiyor. Eğer annem babamın ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişilerin muhakkak bulunması gerekiyor. En azından başka insanlara zarar vermemesi adına yakalanması gerekiyor. Biz ceza veren mecra değiliz. Biz devlet kurumlarına güvenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 1

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 2

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 3

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 4

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 5

Cinayete kurban giden çift, yan yana defnedildi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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