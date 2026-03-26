Cinayetin kritik tanığı! İfadesi ortaya çıktı: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yalanlayan sözler

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi yaşanan ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan olay kamuoyunda geniş yer buldu. Cinayetin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

YALÇINAY YILDIZ CİNAYET ANINI ANLATTI

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadeleri ortaya çıkarken, soruşturmada kritik bir sanığın daha ifadesi ortaya çıktı. Olayın yaşandığı sırada araçta olan ve Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ın prodüktörlüğünü yaptığı ortaya çıkan Yalçınay Yıldız cinayet anını anlattı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre Yıldız'ın ifadesi Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu'nu yalanladı.

İşte Yalçınay Yıldız'ın dikkat çeken ifadesi:



"Vahap Canbay benim 3.5 - 4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi ünlü bir ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonu bende kayıtlıdır. Kubilay Kaan Kundakçı benim 3-4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. Telefonumda numarası kayıtlıdır. 16... plaka sayılı araç arkadaşımız Efe Türk isimli şahsa aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay'ın kullanımındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu isimli şahıs benim eski arkadaşımdır. Kendisi ses sanatçısıdır. Kendisinin telefonumda numarası kayıtlıdır. Yaklaşık 2-3 ay kadar önce ben, Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu açık adresini tam bilmemekle birlikte Kemer olarak bilinen yerde aynı ikamette kalmaya başladık.

"ALEYNA DAVET EDİNCE GELİYORUM"

Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum. Aleyna ile Vahap yaklaşık iki yıldır sevgililerdi. Bundan 2 hafta kadar önce ayrıldılar. Ayrılık detaylarını pek bilmiyorum ancak Aleyna bir mesaj atarak ilişkiyi bitirmiş, ilişkisi bitince bizim yanımızdan ayrıldı. Şu an nerede kaldığını bilmiyorum. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için ben hem Aleyna ile hem de Vahap ile görüşüyorum. Ben Aleyna Kalaycıoğlu'nun müzik kaydını Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta bulunan müzik stüdyosunda çekiyorum. Buraya beni Aleyna davet edince geliyorum.

"YANIMIZA BAYRAM İÇİN GELEN KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI BULUNUYORDU"

18.03.2026 günü Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta bulunan stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19.03.2026 günü saat 17.00 sıralarında Vahap Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı. Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya "Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?" diye sordum. O da bana "Saçmalama ben onu tanımıyorum" dedi. Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap Canbay'a "Sen de benimle gel, gururunu kır, Aleyna ile bir konuş" dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı da bulunuyordu.

"CANBAY İLE KONUŞMASINI SAĞLAMAK ADINA BEKLEMEYE BAŞLADIK"

O da Aleyna'yı tanır, "Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum" dedi. Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullanımında olan 16 BAM... plaka sayılı araçla yola çıkarak 19.03.2026 günü saat 18.30-19.00 sıralarında Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak No:5 önüne geldik. Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap Canbay, arka koltukta da ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi kapıyı açtı. Aleyna içeride değildi. Burada Vahap Canbay'ın "MOCHA" isimli köpeğini gördüm. Hatta köpeğe seslendim, bana doğru geldi. Temizlikçi neden geldiğimizi sordu, ben de Aleyna ile müzik kaydı yapacağımızı söyledim. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyerek beni içeri almadı. Bunun üzerine önce Aleyna'yı aradım ancak açmadı. Sonra stüdyo sahibi Bertin'i aradım. Önce açmadı, sonra bana geri döndü. Ona "Ses kaydımız vardı, neredesiniz?" dedim. Bu sırada Aleyna telefonu aldı, "Biz yemekteyiz, saat geç oldu, başka zaman çekeriz" dedi. Ben de "Tamam kanka" dedim. Ancak köpeği görünce Aleyna'nın gelip köpeği alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık."

"BEKLEMEMİZİM TEK AMACI İKİ ARKADAŞIMIZIN BARIŞMASINI SAĞLAMAKTI"

19.03.2026 günü saat 21.32 sıralarında Aleyna beni görüntülü aradı. Daha önce yapmış olduğumuz kaydı yükledin mi dedi. Ben de yüklüyorum diyerek Universal müzik şirketine dijitalini gönderdim. Bu görüntülü konuşma sırasında Aleyna Vahap ile Kubilay'ı görmedi. Yüz yüze konuşuyorduk. Sonrasında Aleyna'nın annesi telefonu alarak "Herkes haddini bilecek" diyerek bunu iki üç defa tekrarladı. Ben de "Eyvallah abla" diyerek konuşmayı sonlandırdım. Bu sürece kadar ne ben ne de Vahap Canbay Aleyna'ya karşı kötü bir söz veya tehditte bulunmadık. Aramızda herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi yoktur. Bizim burada beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı.

"'BİR DAHA SİZİ BURADA GÖRMEYECEĞİM' DİYEREK ARAÇ İÇİNE RASTGELE ATEŞ ETTİ"

Saat 23.00 sıralarında bulunduğumuz yere biri Vito tarzı diğeri sportif bir araç geldi. Ben araçların plakasını görmedim. Sportif araçtan beyaz giyimli, az saçlı, gözlüklü bir şahıs indi. Doğrudan belinden bir silah çıkartarak sağ ön yolcu koltuğu camına vurdu. Sonra kapıyı açtı, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele bir el ateş etti. Bu sırada Kubilay Kaan Kundakçı "Vuruldum" diye bağırıp karın bölgesini tuttu. Ben korku haliyle kendimi dışarı attım. Ateş eden şahsa baktığımda indiği sportif araca değil, diğer Vito tarzı araca bindi ve iki araç hızlıca uzaklaştı.

Ben hemen çevreden yardım istemek için bağırdım. Vahap Canbay arabada Kubilay'a yardım ediyordu. Bu olayda bizde silah yoktu. Ateş eden şahsa yönelik hiçbir eylemde bulunmadık. Akabinde polisi ve ambulansı aradık. Olay yerine polisler ve ambulans geldi. Ambulans Kubilay Kaan Kundakçı'yı alarak götürdü.

Bana sormanız üzerine ateş eden şahsı ben tanımıyorum. Ancak Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu haberini duyunca internetten fotoğrafına bakmıştım. Bize ateş eden şahısla fotoğraftaki şahıs aynı kişiydi. Bu şahsı ilk defa burada gördüm. Olay öncesine dair bir tanışıklığım yoktur. Bir de olayda silah patladıktan sonra bir kadın çığlığı duydum. Ancak yüzünü görmedim. Bu çığlık sesinin Aleyna Kalaycıoğlu'na ait olduğunu düşünüyorum. Bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir"

ALEYNA KALAYCIOĞLU İFADESİNDE SÖYLEMİŞTİ?

Aleyna Kalaycıoğlu ifadesinde, stüdyonun bulunduğu sokakta eski sevgilisi Vahap'ın aracını görünce korktuğunu, durumu Alaattin Kadayıfçıoğlu'na anlattığını söyledi. Bir süre sonra araçla olay yerine geldiklerini belirten Kalaycıoğlu, Vahap'ın araç içinde eğilerek bir şey aldığı izlenimi verdiğini, bunun üzerine tedirgin olduklarını ifade etti.

Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araçtan inerek Vahap'ın bulunduğu aracın camına vurduğunu ve "Kızı rahat bırak" dediğini, ardından taraflar arasında tartışma çıktığını anlattı. Bu sırada Kadayıfçıoğlu'nun camdan silah uzattığını, Vahap'ın silahı tutmasıyla birlikte silahın patladığını söyledi. Olay sonrası büyük panik yaşadığını belirten Kalaycıoğlu, araçla olay yerinden ayrıldıklarını ve kısa süre sonra kendisinin araçtan inerek taksiyle uzaklaştığını ifade etti.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İFADESİNDE SÖYLEMİŞTİ?

Alaattin Kadayıfçıoğlu ise ifadesinde, araç içinde bulunan kişilerden birinin torpidodan bir şey aldığını görmesi üzerine silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bunun üzerine araçtan inerek konuşmak istediğini söyleyen Kadayıfçıoğlu, aracın kapısının kendisine doğru açılarak itildiğini ve arbede yaşandığını anlattı. Kadayıfçıoğlu, boğuşma sırasında karşı tarafın silahı tuttuğunu, bu esnada silahın kendiliğinden patladığını öne sürdü. Silahın patlamasıyla şoka girdiğini belirten Kadayıfçıoğlu, olayın ardından panikle araç değiştirerek olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.