Çine’de pide ve ızgara salonları denetlendi

Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve ızgara salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.Çine ilçesinde zabıta kiplerce yapılan kontrollerde iş yerleri; ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi.

Aydın’ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren pide ve ızgara salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çine ilçesinde zabıta kiplerce yapılan kontrollerde iş yerleri; ruhsat, hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları ve iş yeri düzeni başta olmak üzere birçok başlık altında incelendi. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili işletmelere resmî ihtarlar tebliğ edilirken, gerekli görülen bazı işletmeler hakkında ise yasal işlem uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaşlara güvenli hizmet sunulması amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Aydın
