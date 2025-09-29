HABER

Çinko nedir, eksikliği hangi sorunlara yol açar?

İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Çoğu vitamin ve minerali vücut kendi üretebilirken bazı kişilerde doğuştan ya da sonradan yaşanan sorunlara bağlı olarak vücuttaki tüm organlar işlevini doğru olarak yerine getiremeyebilir. Bu tür durumlarda takviye gereksinimi doğar.

Ferhan Petek

Bağışıklık sistemi ve metabolizmanın düzenli olarak çalışması için insan vücudunun gereksinim duyduğu çeşitli mineraller bulunmaktadır. Bunlardan biri de çinkodur. Çinko, insan vücudundaki bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle kış aylarında soğuk hava yüzünden meydana gelen hastalıklara karşı direnç sağlamaktadır. Ayrıca metabolizmanın ve sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına da destek olan çinko büyüme ve gelişme açısından da önemli kabul edilmektedir.

Çinko nedir, eksikliği hangi sorunlara yol açar?

Çinko, insan bedenindeki dokuların ve organların düzgün bir biçimde çalışmasını sağlayan ve metabolizma faaliyetlerinde önemli bir görev üstlenen demir mineralinden sonra gelen ve en önemli kabul edilen mineraldir. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile de bilinen çinkonun yetişkin kişilerde toplam 2g bulunması gerektiği bilinmektedir. Vücutta yer alan çinkonun % 80 oranından fazlası saç, kas, kemik ve deride yer almaktadır. Çinko faydaları ile bilinen bir mineraldir ve eksikliği halinde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Çinkonun insan vücuduna olan çeşitli faydalarından bazıları şunlardır:

  • Kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığı bilinir.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
  • Deri sorunlarını azaltır ve önler.
  • Kronik yorgunluk sorununu gidererek vücuda enerji verir.
  • Romatoid artrit sorununa karşı kullanılır.
  • Yaşa bağlı olarak gelişen hastalıkların oluşumunu önler ya da risklerini azaltır.
  • Makula dejenerasyonuna karşı savaşır.
  • Saç dökülmesine karşı saç köklerini ve saç yapısını güçlendirir.
  • Wilson hastalığına karşı savaşmaya yardımcı olur.

Çinko eksikliği birçok hastalığı da beraberinde getirebilmektedir. Kişilerde çocuk ya da yetişkin bireylerde çinko eksikliği durumu kendini farklı belirtiler ile gösterebilir. Eğer kişilerde şu belirtiler gözleniyorsa kişide çinko eksikliği olduğundan şüphelenilerek en kısa sürede doktora gidilmesi gerekir:

  • Bağışıklığın zayıflaması
  • Sık hasta olma
  • Yaraların iyileşmesinin uzun sürmesi
  • İştahsızlık
  • Aşırı ve hızlı kilo kaybı
  • Daha sık enfeksiyon kapma
  • Soğuk algınlığını çok sık ve uzun yaşama
  • İshal
  • Tat almada zayıflama
  • Koku almada zayıflama
  • Cinsel işlevde bozukluk ve cinsel isteksizlik
  • Odaklanma sorunları
  • Görmede bozukluk
  • Sinir bozukluğu
  • Çocuklarda gelişim ve büyümenin yavaşlaması
  • Ani ruh hali değişimleri
  • Ciltte lekelerin oluşması

Çinko eksikliği nasıl giderilir?

Vücutta yer alması gereken çinko rezervlerinde azalma olduysa kişide çinko eksikliğine dair belirtiler kendini göstermeye başlar. Kişilerde çinko eksikliği olduğuna dair doktor tarafından kesin tanı konursa doktorun yönlendirmesine göre uygun gördüğü tedavi uygulanmalı ve gerekli takviyeler alınmalıdır. Çinko eksikliği durumu ayrıca birçok farklı hastalığa da neden olabilmektedir. Bireylerde çinko eksikliğinin yol açabildiği hastalıklardan bazıları şunlardır:

  • Çeşitli enfeksiyon hastalıkları
  • Lösemi
  • Anemi
  • Felç
  • Kalp krizi
  • Kalp hastalıkları
  • Diyabet
  • Kansızlık
  • Obezite
  • Saç dökülmeleri
  • Deri hastalıkları

Çinko eksikliği durumu kişilerin hayat kalitesini düşürebileceği gibi birçok ciddi ve kalıcı hastalığa ve hasara da sebebiyet verebilmektedir. Etkiler ve belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bu farkların nedeni kişilerin bünyelerinin farklılık gösterebilmesidir. Tedavi yöntemleri de bu nedenle kişiden kişiye değişilebileceği için mutlaka uzman bir doktordan destek alınmalıdır.

çinko
