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Çinli robotlar tarih yazdı! Yarı maratonda ilk kez insanlarla aynı parkurda koştular...

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Çin’in başkenti Pekin, teknoloji ve sporun buluştuğu tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Yizhuang Yarı Maratonu’nda ilk kez 21 insansı robot, insanlar ile aynı parkurda koşarak bir ilki gerçekleştirdi. Farklı boyut ve özelliklerdeki robotlar, kendilerine ayrılan özel kulvarda eğitmenleri eşliğinde 21 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Yarışın en hızlı robotu ise, Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen “Tiangong Ultra” oldu.

Çin'de üretilen 21 insansı robot, başkent Pekin'de gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton'da insanlarla birlikte koştu.

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YİZHUANG YARI MARATON YARIŞI DÜNYADA BİR İLKE SAHNE OLDU

Çin'in başkenti Pekin'deki Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde (E-town) gerçekleştirilen Yizhuang Yarı Maraton yarışı dünyada bir ilke sahne oldu.

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Çinli firmalar tarafından üretilen farklı boyut ve özelliklerdeki 21 insansı robot, 21 kilometrelik parkurda ilk kez insanlarla birlikte yarıştı.

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Kendilerine ayrılan özel kulvarda koşan robotlara eğitmenler de eşlik etti.

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Robotlar arasında yarışın galibi 2 saat 40 dakikalık süreyle Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği "Tiangong Ultra" oldu.

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"ÖVÜNMEK İSTEMİYORUM AMA HİÇBİR ROBOTİK FİRMASI BİZE ERİŞEMEDİ"

Robot İnovasyon Merkezi'nin teknoloji sorumlusu Tang Jian, Tiangong Ultra'nın performansının uzun bacaklar ve insanların maraton koşma şeklini taklit etmesini sağlayan bir algoritma tarafından desteklendiğini ifade etti.

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Tang, "Övünmek istemiyorum ama Batı'daki hiçbir robotik firmasının Tiangong'un spor başarılarına erişemediğini düşünüyorum" diyerek robotun yarış sırasında sadece 3 kez pil değiştirdiğini belirtti.

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"KAZANAN KADIN SPORCU, 2 SAAT 35 DAKİKADA BİTİŞ ÇİZGİSİNE VARDI"

Tiangong Ultra gibi bazı robotlar yarışı tamamlarken, bazıları ise maratonun başından itibaren zorlandı.

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Bir robot başlangıç çizgisinde düştü, diğeri ise birkaç metre koştuktan sonra korkuluğa çarptı. Yarışın erkek kazananı parkuru 1 saat 2 dakikada tamamlarken, kazanan kadın sporcu ise 2 saat 35 dakikada bitiş çizgisine vardı.

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Robotların insanlarla aynı parkurda yarıştığı ilk yarı maraton olarak kayıtlara geçen etkinlik, teknoloji ve spor meraklılarından yoğun ilgi gördü.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin robot maraton
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