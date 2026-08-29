HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı

Çin merkezli bir teknoloji şirketi, Sırbistan’da yıllık beş bin insansı robot üretimi yapması planlanan bir fabrika açtı. Açılışta konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Yalnızca yürüdüklerini değil, silah kullandıklarını hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarını göreceksiniz" dedi.

Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı

Sırbistan’ın batısındaki Sabac kentinde, Çin yatırımı ile Sırp hükümeti tarafından "Avrupa’da ilk" olarak lanse edilen bir insansı robot fabrikası açıldı. Minth isimli teknoloji şirketinin tesisinin açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.

Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı 1

ÇİNLİ ŞİRKETTEN SIRBİSTAN'A İNSANSI ROBOT YATIRIMI

Vucic, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada tesisi Sırbistan için geleceğe doğru önemli bir adım olarak nitelendirirdi. Vucic ayrıca Avrupa ve ABD’deki rakip şirketlerin, Sırbistan’da üretilecek robot sayısı ile rekabet edemeyeceklerini ifade ederek yıllık üretimin 5 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı 2

VUCİC: "SIRBİSTAN, BUGÜN GELECEĞE ADIM ATTI"

Geleneksel Sırp kıyafetleri giydirilmiş insansı robotlar tarafından karşılandığı tesiste Vucic, "Sırbistan, bugün geleceğe adım attı. Ülkemiz, bugün Avrupa’daki çok daha gelişmiş ülkelerin dahi ulaşamadığı bir hızla ilerleyebileceğini gösterdi" dedi.

Vucic, fabrikada insansı robotlar, dronlar ve batarya üretileceğini, robotların montajının Sabac’ta gerçekleştireceğini ve üretimin büyük kısmının ihracat amaçlı olacağını söyledi. Burada Sırbistan üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planlayan Minth Group’un kurucusu Qin Ronghua ile de görüşen Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e "sonsuz" teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Çin’in bölgeye yatırımı sayesinde Sırbistan’ın Avrupa’da insansı robot üretiminde öncü konuma yükseleceğini ifade etti.

Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı 3

"15 GÜN İÇİNDE SİLAH KULLANAN ROBOTLARI TANITACAĞIZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, robotların sanayinin yanı sıra tıp, tarım ve savunma gibi alanlarında da kullanılacağını söyledi. Vucic, Sırbistan ordusu için ilk kullanım konusunda da 15 gün içinde tanıtım yapılacağını duyurdu. Fabrikayı gezen Vucic, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Yalnızca yürüdüklerini değil, silah kullandıklarını hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarını göreceksiniz" dedi.

İHA ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

Sırbistan ordusu tarafından kullanılacak robotların test edildiğini söyleyen Vucic, "Örneğin, dört ayaklı robotları veya robot köpekleri ele aldığımızda, ordumuzun bir birliğine katılmalarına izin vermeden önce hareket kabiliyetlerini en az 100 saat boyunca test etmemiz gerekiyor. Uygulamada hata olmadığını göreceksiniz" dedi.

Mühendislerin yazılımı askeri kullanıma uyarladıklarını ve bu şekilde uzaktan kumanda edilebilen modern silahlar geliştirildiğini söyleyen Vucic, "Yakında tamamen farklı bir üreticiyi ve Sırbistan’da nasıl insansız hava araçları (İHA) üreteceğimizi de göreceksiniz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorlarını yarış için değil ateş savaşçıları için sürdülerMotorlarını yarış için değil ateş savaşçıları için sürdüler
Sarıyer'de parkta bir kişi ölü halde bulunduSarıyer'de parkta bir kişi ölü halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
Çin Sırbistan robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.