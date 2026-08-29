Çinli şirket, Sırbistan’da yıllık 5 bin "insansı robot" üretim kapasiteli fabrika açtı

Sırbistan’ın batısındaki Sabac kentinde, Çin yatırımı ile Sırp hükümeti tarafından "Avrupa’da ilk" olarak lanse edilen bir insansı robot fabrikası açıldı. Minth isimli teknoloji şirketinin tesisinin açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.

ÇİNLİ ŞİRKETTEN SIRBİSTAN'A İNSANSI ROBOT YATIRIMI

Vucic, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada tesisi Sırbistan için geleceğe doğru önemli bir adım olarak nitelendirirdi. Vucic ayrıca Avrupa ve ABD’deki rakip şirketlerin, Sırbistan’da üretilecek robot sayısı ile rekabet edemeyeceklerini ifade ederek yıllık üretimin 5 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

VUCİC: "SIRBİSTAN, BUGÜN GELECEĞE ADIM ATTI"

Geleneksel Sırp kıyafetleri giydirilmiş insansı robotlar tarafından karşılandığı tesiste Vucic, "Sırbistan, bugün geleceğe adım attı. Ülkemiz, bugün Avrupa’daki çok daha gelişmiş ülkelerin dahi ulaşamadığı bir hızla ilerleyebileceğini gösterdi" dedi.

Vucic, fabrikada insansı robotlar, dronlar ve batarya üretileceğini, robotların montajının Sabac’ta gerçekleştireceğini ve üretimin büyük kısmının ihracat amaçlı olacağını söyledi. Burada Sırbistan üzerinden Avrupa pazarına açılmayı planlayan Minth Group’un kurucusu Qin Ronghua ile de görüşen Vucic, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e "sonsuz" teşekkürlerini ilettiği konuşmasında, Çin’in bölgeye yatırımı sayesinde Sırbistan’ın Avrupa’da insansı robot üretiminde öncü konuma yükseleceğini ifade etti.

"15 GÜN İÇİNDE SİLAH KULLANAN ROBOTLARI TANITACAĞIZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, robotların sanayinin yanı sıra tıp, tarım ve savunma gibi alanlarında da kullanılacağını söyledi. Vucic, Sırbistan ordusu için ilk kullanım konusunda da 15 gün içinde tanıtım yapılacağını duyurdu. Fabrikayı gezen Vucic, "Robotları 15 gün içinde iş başında göreceksiniz. Yalnızca yürüdüklerini değil, silah kullandıklarını hem de oldukça ciddi silahlar kullandıklarını göreceksiniz" dedi.

İHA ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

Sırbistan ordusu tarafından kullanılacak robotların test edildiğini söyleyen Vucic, "Örneğin, dört ayaklı robotları veya robot köpekleri ele aldığımızda, ordumuzun bir birliğine katılmalarına izin vermeden önce hareket kabiliyetlerini en az 100 saat boyunca test etmemiz gerekiyor. Uygulamada hata olmadığını göreceksiniz" dedi.

Mühendislerin yazılımı askeri kullanıma uyarladıklarını ve bu şekilde uzaktan kumanda edilebilen modern silahlar geliştirildiğini söyleyen Vucic, "Yakında tamamen farklı bir üreticiyi ve Sırbistan’da nasıl insansız hava araçları (İHA) üreteceğimizi de göreceksiniz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır