HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Cinnet getirip ailesine faciayı yaşattı! Siyanür, kızgın yağ ve baltayla saldırdı

İçerik devam ediyor

Edirne'de bir ailede yaşanan olaylar dizisi adeta korku filmlerini aratmadı. İddiaya göre ailenin bir çocuğu, ailesinin yemeklerine siyanür kattı. Panik yaşayan aile kusmak için banyo ve tuvalete koşunca ise aile bireylerine saldıran öfkeli çocuk, abisine biber gazı sıkıp yaraladı. Annesini ise baltayla ağır yaralarken evi de ateşe verdi. Baba ise oğlunu yüzüne kızgın yağ dökerek etkisiz hale getirdi. Yaşanan kan dondurucu olayda aile bireylerinin hepsi yaralandı.

Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

Cinnet getirip ailesine faciayı yaşattı! Siyanür, kızgın yağ ve baltayla saldırdı 1

AİLESİNE DEHŞETİ YAŞATTI

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi. Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

EVDEKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan dev operasyon! Ele geçirilenler şaşkına çevirdiJandarmadan dev operasyon! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi
Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı! Zeytinburnu'nda hastane bahçesinde silahlı saldırı!

Anahtar Kelimeler:
Edirne Siyanür facia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkenin gerçek yüzü akp türkiyesi
Ne oluyoruz Yarabbi
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak' sessizlik: Arkasına bile bakmadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak' sessizlik: Arkasına bile bakmadı

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Cinnet getirip ailesine faciayı yaşattı! Siyanür, kızgın yağ ve baltayla saldırdı

Cinnet getirip ailesine faciayı yaşattı! Siyanür, kızgın yağ ve baltayla saldırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.