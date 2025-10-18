Cinsel taciz suçundan aranan şahıs, yüz tanıma sistemiyle yakalandı

Gaziantep’te, 6 ayrı cinsel taciz suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 6 ayrı cinsel taciz suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında yüz tanıma sistemiyle tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır