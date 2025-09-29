Cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir, nasıl korunulur?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar erkeklerde ve kadınlarda farklı şekilde görülebilir ve kendini farklı belirtiler ile gösterebilir. Bu hastalıklar daha çok 20’li ve 30’lu yaşlarda görülmektedir. Kadınlarda bu hastalıklar erken yaşlarda evlenme, biyolojik açıdan cinsel organ mukozasının ilişki sırasında tahriş olması ya da farklı başka nedenlerden ötürü yaşanabilmektedir. Erkeklerde ise cinsel açıdan fazla aktif olmak ya da çok sık eş değişikliği yapmak cinsel hastalıklara yol açabilen nedenler arasında kabul edilmektedir.
STD, cinsel yolla bulaşan hastalıkların İngilizce karşılığı olan kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar STD olarak anılmaktadır ve STD’nin açılımı Sexually Transmitted Disease’dir.
Kişilerin STD olup olmadığını anlamak için belirtileri takip etmek ve düzenli olarak kontrole gitmek gerekir. Özellikle düzenli, aktif ve sık partner değiştirilen bir cinsel hayatı olan kişilerin tedbir olarak düzenli doktor kontrolünde olması önerilir.
Yaklaşık olarak elliden fazla sayıda cinsel yolla bulaşan hastalık bulunduğu bilinmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar değişiklik göstermektedir. Kadınlarda daha çok HPV, vajinit, mantar, siğil ve trikomanas gibi hastalıklar görülmektedir. Erkeklerde daha sık görülen hastalıklardan en yaygın olarak görülenleri ise şunlar olarak tespit edilmiştir:
Kişilerde cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel temas esnasında vajinal sıvılar ya da semen gibi vücut salgıları aracılığı ile bulaşmaktadır. Bazı cinsel hastalıklar ise yalnızca cinsel organlarda ya da bu bölgeye yakın yerlerde görülmektedir. Bazı hastalıklar ise bütün vücuda yayılabilmektedir. Çeşitli belirtiler ile kendini gösteren bu hastalıkların başlıca belirtileri şunlardır:
Ölümcül seviyelere bile ulaşabilecek ciddiyette görülen cinsel yolla bulaşan hastalıklardan bazılarını erken tanı sayesinde tedavi edebilmek mümkün görülmektedir. Bu hastalıkların önüne geçebilmek için de koruyucu bazı önlemlerin alınması şarttır.