HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da cip ile otomobilin üst geçitte kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Valide Sultan Mahallesi’ndeki İbrahim Hakkı Konyalı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykan K. idaresindeki cip ile Arif K. yönetimdeki otomobil üst geçitte kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplamda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza sebebiyle üst geçidi bir süreliğine trafiğe kapattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan cipin sürücüsü Arif K. gazetecilere, "Ben buraya yeni geldim, yabancısıyım. Yolu tek yön sanıyordum, çocuğu otogara yetiştirmek için acele ettim. Karşıdan araç gelince çarpıştık. Buranın çift yön olduğunu bilmiyordum. Bu yolu zaten ilk defa kullanmıştım" diyerek açıklama yaptı. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan üst geçit araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 1

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 2

Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’de motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldiEskişehir’de motor kısmı yanan araç kullanılamaz hale geldi
Samsun’da motosikletli genç kadın yaralandıSamsun’da motosikletli genç kadın yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fuardan etkilendi, 77 bin metrekarelik arsasını TSK'ya bağışladı

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Fenerbahçe'de "Talisca" müjdesi! Yönetim resti gördü, parayı artırdı: Brezilyalı yıldızla işlem tamam!

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Epstein belgelerinden dünyaca ünlü model de çıktı! Moda partilerine...

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

Gram altın için kuyumculardan benzer çıkış 'Olağan dışı bir sıkıntı'

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

7 Şubat Cumartesi güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.