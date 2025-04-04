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"Çıplak arama ve taciz" iddiasına EGM'den açıklama! "Suç duyurusunda bulunuldu"

"Gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" iddiası gündem olmuştu. Konuyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Gözaltına alınan şahısların aranması, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile adli ve önleme arama yönetmeliğine göre yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Çıplak arama ve taciz" iddiasına EGM'den açıklama! "Suç duyurusunda bulunuldu"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

EGM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "gözaltındaki kadınların çıplak arandığı ve cinsel tacize uğradığı" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların asılsız ve teşkilatı yıpratmaya yönelik iftiralardan ibaret olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gözaltına alınan şahısların aranması, yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği ile adli ve önleme arama yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Teşkilatımız, tüm bu iş ve işlemleri, yukarıda belirtilen yönetmeliklerin çizdiği çerçevede büyük bir hassasiyetle ve titizlikle yerine getirmektedir. Bu iftiraları atanlar ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
EGM Emniyet Genel Müdürlüğü
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