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Çipli kimlik kaybolursa ne yapılmalı?

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan yeni çipli kimlik projesi kapsamında artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yeni tip kimlikler kullanmaktadır. Proje kapsamında değiştirilen kimlik kartlarının yeni versiyonları birçok işlemin daha hızlı ve daha pratik bir şekilde yürütülmesi açısından da yararlı olmuştur.

Çipli kimlik kaybolursa ne yapılmalı?
Ferhan Petek

İç İşleri Bakanlığı'nın yeni tip çipli kimlik kartı projesi ile 2017 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eski tip nüfus cüzdanlarını yeni tip kimlik kartları ile değiştirmeye başlamıştır. Çeşitli resmi işlemlerde birçok kolaylık da sağlayan yeni tip çipli kimlik kartlarına ait özellikler ve sağladığı bazı imkanlar şunlardır:

  • Güvenli bir şekilde kimlik doğrulaması yapılmasını sağlamaktadır.
  • Sahtecilik ve dolandırıcılık durumlarına karşı daha yüksek bir güvenlik sistemine sahip olan kimlik kartları ile mağduriyetlerin önüne geçmek hedeflenmiştir.
  • Devlete ait olan resmi kurum ve kuruluşları tek bir portalda toplayan e-Devlet sisteminde sunulan tüm hizmetlere internet olan her yerden kimlik kartı ile ulaşılabilmektedir.
  • Yapılan ikili anlaşmalar sayesinde seyahat belgesi olarak da kullanılabilmektedir.
  • Yeni tip çipli kimlik kartları elektronik imza olarak da kullanılabilmektedir.

Yeni tip çipli kimlik kartı, uluslararası standartlar dahilinde hazırlanmış olan bir kimlik kartıdır. Modern, kolay taşınan, yüksek güvenlikli, kredi kartı boyutlarında olan yeni tip çipli kimlik kartları ayrıca yüksek dayanıklılık sahibi olan materyallerden üretilmiştir. Yeni kimlik kartlarının taşınması da çok daha kolaydır.

Kullanım alanları da oldukça geniş olan yeni tip çipli kimlik kartları sahip olduğu temassız ve temaslı kimlik doğrulama sistemi sayesinde uluslararası alanda entegrasyon özelliğine de sahiptir. Özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli işlemlerde TCKK (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) aracılığı ile güvenli doğrulama işlemi sağlanabilmektedir.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının almakla ve taşımakla yükümlü olduğu kimlik kartlarını temin edebilmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alınması gerekmektedir. Yeni kimlik kartı başvuruları için gerekli belgeler ve ücretlendirmeler 2025 yılı için şu şekilde güncellenmiştir:

  • Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli: 185 TL
  • Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı bedeli: 185 TL
  • Nüfus cüzdanının (eski tip) kaybı nedeni ile başvuru bedeli: 185 TL
  • Yeni tip çipli kimlik kartı başvurusu ve kayıp bedeli: 370 TL

Çipli kimlik kaybolursa ne yapılması gerekir?

Yeni tip çipli kimlik kartları kaybolur ya da çalınırsa vakit kaybetmeden kayıp ve çalıntı durumuyla alakalı, ilgili ve yetkili kurum olan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi gerekmektedir. Bilgi verildikten hemen sonrasındaki süreçte ise yeniden kimlik alabilmek için başvuru süreci başlatılmalıdır. Bilgilendirme işlemi yurt içinde yaşanıyorsa ve yurt içinde gerçekleştiyse Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Kayıp ve çalıntı durumu yurt dışında gerçekleştiyse bilgilendirme dış temsilciliklere yapılmalıdır. Eğer kimlik kartı kaybolduysa ya da çalındıysa bilgi vermek için ALO 199 çağrı merkezi aranabilir ya da bizzat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne gidilerek bilgi verilebilir.

Bilgilendirme ve başvuru sürecinin ardından gerekli belgeler toplanarak randevu alınan tarih ve saatte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde hazır olunmalıdır. Kayıp durumunda gerekli olan belgeler ise şu şekildedir:

  • Son 6 ay içinde çekilmiş olan 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kimlik kartı yerine geçebilecek olan resmi geçerliliği bulunan bir belge (Ehliyet, görev kimliği, öğrenci kimliği, evlilik cüzdanı ya da pasaport kabul edilmektedir.)
  • Kayıp kimlik cezası olan 2025 yılı ücreti olarak 370 TL bedelin ödendiğine dair banka dekontu

18 yaşından küçük kişiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne kanuni velisi ile gitmesi gerekir. Ayrıca kayıp kimlik cezasının anlaşmalı kurumlara, bankalara, PTT şubelerine ya da vergi dairelerine yapılması zorunludur.

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