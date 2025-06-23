Çırak olarak girdiği sanayide kalfa oldu! İncilay tek başına motor tamir ediyor; 'Kadın eli değdikten sonra farklı oldu'

Edirne'de lise eğitimini yarıda bırakan İncilay Ertav, çocukluğundan beri merak duyduğu araçlara yöneldi. İlk olarak ehliyet alan Ertav, daha sonra kendi aracının aksamını tanımak için kolları sıvadı. Merakı gittikçe artan Ertav, 1,5 yıl önce Edirne Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamiri dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Aradan geçen sürede alet takımlarını öğrenip, parça söküp takan Ertav, aynı zamanda yarıda bıraktığı liseyi uzaktan bitirmek için de eğitimini sürdürdü. Ertav, bu yıl lise eğitimini açıktan tamamlarken; kalfalığa yükselerek tek başına otomobil tamirine geçti.

MERAKI MESLEĞİNE DÖNÜŞTÜ

Ertav, araç ve motor merakının küçüklüğünden geldiğini belirterek, "Önce arabalara merak salmaya başladım, sonra daha fazla şey merak etmeye başladım. Ondan sonra merak ettikçe daha fazla şeyler yapmaya başladım, arabayla oynamaya başladım. Bunun yanında modifiyeleri araştırmaya başladım. Ekstra olarak da benim patronumla bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım, sağ olsun, o da yardımcı oldu. Dükkana geldim ve işe başladım. Bayağıdır da çalışıyorum. Artık kendi arabamı hep kendim yapıyorum" dedi.

'18 YAŞIMA BASTIĞIM GİBİ EHLİYETİMİ ALDIM'

Ertav, ilk başlarda sadece kendi aracıyla uğraştığını, ardından bunu meslek haline getirmeye karar verdiğini belirterek, "Herkesin ilgi alanı farklı. Benim de ilgi alanım arabalar oldu. Zaten ufaklıktan beri vardı. 18 yaşıma bastığım gibi ehliyetimi aldım ben. Merak ettim; motorun mekanik kısmı nasıl ilerliyor, sonuçta bu araba benim kullandığım bir şeydi. Kendi arabamın da dışına çıkmaya başladı artık. Farklı arabaları görüp, onları merak etmeye başladım. Bir araba geldiği zaman bakıyorum ona, 'acaba nedendir' ya da 'bunun içerisi nasıl' diye merak ediyorum. Öyle bir merak duygusu uyanıyor bende" diye konuştu.

'ŞİMDİ YALNIZ BAŞIMA ÇALIŞIYORUM'

İlk işe başladığı dönemde sadece alet takımlarını sildiğini anlatan Ertav, "İlk geldiğim zaman biraz zoruma gitmedi değil. Önce anahtar falan silmeye başladım ama sonra buna alıştım. Çünkü tanıman gerekiyor, en başından tırmanman gerekiyor. Bu yüzden de bütün anahtarları; ne işe yarıyorlar, neye uyumlular, bunları bilmen gerekiyor. Bunları öğrene öğrene, ondan sonra ufaktan bakımlardan başladım. Sonra ağır işler yapmaya başladım. Atıyorum şanzımanıdır, conta yakan arabaların silindir kapaklarının sökülmesidir vesaire. Bunları yapmaya başladım. Önce patronlarımın, ustalarımın kontrolünde yapmaya başladım. Şimdi de kendim tek başıma yapıyorum. Kalfalığa yükseldim. Şimdi yalnız başıma çalışıyorum bir kalfa olarak. Benim de şu anda yanımda çalışan çıraklarım var" dedi.

'GÖZÜM KAPALI YAPABİLMEK İSTİYORUM'

İncilay Ertav, "Kadın müşteri geldiğinde önce bir camdan bakar, ondan sonra zaten bizim amblemimiz var. Onu gördüğü zaman da sıcak yaklaşıyor. Ben de yanlarına gidiyorum, rahat hissetsinler diye. Gördükleri zaman zaten, hani arabadan iniyorlar, yardımcı oluyorum. 'Gelin, oturun, buyurun' bir şeyler için diye. O zaman daha rahat, daha güvende hissettiklerini görüyorum ben. Çok memnun olan müşterilerimiz de var. Gelen şaşıranlar da var, 'sen ne yapıyorsun burada' diye ama artık alıştılar. Daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Mekanik kısmını daha fazla ilerletmek. Neredeyse gözüm kapalı yapabilmek istiyorum. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Farklı farklı arabaların değişik mekanizmaları var, bunların hepsini öğrenmek istiyorum. Yapamam dediğim bir şey olmadı. 'Yapamam' demedim, deseydim yapamazdım. Zorlandığım tabii ki yerler oluyor. Atıyorum çok dar yerlerde bazen sökmem gereken parçalar oluyor. Onlar da biraz zorluyor ama sonunda yine de başarıyoruz" diye konuştu.

'KADINLARIN HER İŞE EL ATMASI GEREKİYOR'

İncilay Ertav'ın çalıştığı iş yerinin sahibi ve motor ustası Uğur Çakır (35), ilk başta İncilay'ın meslekte bu kadar gelişeceğini düşünmediklerini söyledi. Çakır, "İlk başta biraz farklı gördük. 'Sanayide kadın nasıl olacak' diye düşündük ama kendi birkaç kere yanıma geldi, rica etti, olmasını istedi. Ben de kıramadım, onu aldık. Çok da memnunum. Bu kadarını da tahmin etmemiştik. Çok iyi bir gelişme var kendinde. Hep derlerdi, 'kadınların her işe el atması gerekiyor' diye. Gerçekten bu bir gerçek, olması gerekiyormuş. Bunu da İncilay ile fark ettim" dedi.

'KADIN ELİ DEĞDİKTEN SONRA FARKLI OLDU'

Dükkana gelen kadın müşterilerin sayısında da artış olduğunu dile getiren Çakır, "Dükkana bir kadın eli değdikten sonra çok farklı oldu. Bir de bayan müşterilerimiz için çok farklı oldu. Bayan müşterimiz geldikleri gibi direkt onunla görüşmek istiyorlar. Daha rahat oluyorlar. Onun yanında daha rahat hissediyorlar kendilerini. Çok mutluyum bu konuda. Çıraklığı çok çabuk da atlattı. Çok eleman çalıştı yanımızda ama o çok hızlı bir şekilde çıraklığı atlattı, kalfalığa geçti. Hatta kalfalığın sonunda gibi diyebiliriz. Kendi kabul etmiyor çok olduğunu ama olacak, usta olacak inşallah" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır