Cizre’de freni boşalan tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak istikametinden Cizre’ye gelmekte olan ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen toz kömür yüklü tır, rampa aşağı inerken freni boşaldı. Sürücünün kontrolünden çıkan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır