Cizre’de mağarada define arayan şahıs ölü bulundu

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde define aramak için girdiği mağarada hareketsiz şekilde bulunan 55 yaşındaki bir kişi, ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, mağara içerisinde hareketsiz bir şahsın olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine yapılması üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaştığında mağara girişinde güvenlik tedbirleri alınarak KBRN ölçümleri gerçekleştirildi. Yapılan ilk değerlendirmelerde mağara içerisinde jeneratör, kazma, kürek gibi kazı malzemelerinin bulunduğu, şahsın birkaç gündür içeride ölü halde olabileceği değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ve kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı. Gaz ölçümlerinin tamamlanmasının ardından cenaze, ekipler tarafından çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.