Cizre’de seyir halindeki tır alev topuna döndü

Olay, Cizre-Nusaybin kara yolu üzerindeki Kurumcu köyü mevkiinde bulunan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden Mardin’in Nusaybin ilçesine doğru seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak tırı hemen emniyet şeridine çekti. Araçtan inerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin bir anda kupayı sarması üzerine durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tazyikli ve köpüklü su kullanarak alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından tırdan geriye bir demir yığını kaldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.