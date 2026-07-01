Claude artık laboratuvara giriyor: Anthropic bilimsel araştırmalar için yeni aracını duyurdu

Bilimsel araştırmalarda veriyi, kodu, literatürü ve hesaplama süreçlerini aynı anda yönetmek giderek daha karmaşık hale geliyor. Anthropic’in yeni duyurduğu Claude Science, bu karmaşayı azaltmak ve bilim insanlarına araştırma için özel olarak tasarlanmış bir arayüz sunmak amacıyla geliştirildi.

CLAUDE SCIENCE NEDİR?

Anthropic'in açıklamasına göre platform, bilim insanlarının araştırmaları hızlandırmasına, verileri analiz etmesine ve karmaşık hesaplama iş akışlarını yönetmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

Claude Science, bilimsel araştırma yürütmek için özel olarak hazırlanmış bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu yönüyle platform, genel amaçlı bir yapay zeka sohbet aracından ziyade araştırma süreçlerine odaklanan bir çalışma alanı olarak konumlandırılıyor.

BİRÇOK ARAÇ TEK ÇATI ALTINDA

Claude Science; veritabanlarını, kodlama araçlarını, hesaplama kaynaklarını ve araştırma iş akışlarını tek bir çalışma alanında birleştiriyor.

Reuters'a göre platform, bilim insanlarının literatürü analiz etmesine, analizler yürütmesine, figürler ve makale taslakları oluşturmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca sonuçların kaynak koda ve çalışmanın yürütüldüğü ortama kadar izlenebilmesini sağlıyor.

Bu yapı, araştırma sürecinde elde edilen sonuçların hangi koddan ve hangi çalışma ortamından çıktığını takip etmeyi mümkün hale getiriyor. Böylece bilimsel üretim sürecinde analiz, çıktı ve kaynak arasındaki bağlantı aynı çalışma alanı içinde korunabiliyor.

60’TAN FAZLA BİLİMSEL VERİTABANIYLA ÖNCEDEN YAPILANDIRILMIŞ

Anthropic’e göre Claude Science, 60’tan fazla bilimsel veritabanıyla önceden yapılandırılmış olarak geliyor.

Platform ayrıca 3D protein yapıları, genom tarayıcı izleri ve kimya çizimleri gibi bilimsel çıktıları oluşturup görüntüleyebiliyor. Bu özellikler, Claude Science’ın yalnızca metin veya kod odaklı değil, bilimsel görselleştirme ve araştırma çıktıları tarafında da kullanılabilecek şekilde tasarlandığını gösteriyor.

CLAUDE SCIENCE HANGİ MODELLERLE ÇALIŞIYOR?

Claude Science, Anthropic’in mevcut Claude modelleri üzerinde çalışıyor. Kaynak habere göre bu modeller, şirketin standart sorumlu ölçeklendirme ve biyogüvenlik değerlendirmelerinden geçmiş durumda.

Bu bilgi, platformun ayrı ve yeni bir temel modelden ziyade Anthropic’in mevcut Claude altyapısı üzerine kurulduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ VERİMLİLİK KAZANIMLARI

Anthropic, platformu beta sürecinde test eden bazı araştırma kuruluşları ve şirketlerin önemli verimlilik kazanımları bildirdiğini açıkladı.

Kaynak haberde bu kuruluşların veya şirketlerin adları paylaşılmıyor. Verimlilik kazanımlarının hangi görevlerde, hangi ölçümle veya ne düzeyde gerçekleştiğine dair ayrıntı da yer almıyor.

Bu yüzden beta sürecine dair bilgi, şu aşamada Anthropic’in genel değerlendirmesi olarak aktarılıyor.

ANTHROPIC KENDİ İLAÇ PROGRAMLARINI DA BAŞLATIYOR

Anthropic, Claude Science duyurusunun yanında kendi klinik öncesi ilaç programlarını da başlatıyor. Şirketin yaşam bilimleri başkanı Eric Kauderer-Abrams, basın bilgilendirmesinde bu programların ihmal edilen hastalıklara odaklandığını söyledi.

Kauderer-Abrams, bu alanların geleneksel ilaç ve biyoteknoloji ekosisteminin cazip hedefler olarak görebileceği kapsamın dışında kaldığını, ancak yine de gerçek bir yükle ilişkili olduğunu belirtti.

Bu açıklama, Anthropic’in Claude Science’ı yalnızca araştırmacılara sunulan bir araç olarak değil, kendi yaşam bilimleri çalışmalarının da parçası olan daha geniş bir araştırma hamlesi içinde konumlandırdığını gösteriyor.

CLAUDE SCIENCE İÇİN SIRADA NE VAR?

Claude Science’ın fiyatlandırması, genel erişim takvimi veya hangi kurumların platformu kullanabileceğine dair bir ayrıntı yok.

Şimdilik net olan, Anthropic’in bilimsel araştırma süreçlerini tek bir yapay zeka destekli çalışma alanında toplamayı hedefleyen Claude Science’ı duyurmuş olması. Platformun gerçek etkisi ise araştırma kuruluşları ve şirketlerin kullanımıyla daha net görülecek.