Claude için Cowork özelliği geldi: Bir çalışan gibi görev yapan yapay zekâ aracı

Yapay zekâ asistanları uzun süredir geliştiricilerin ve ofis çalışanlarının hayatını kolaylaştıran “araçlar” olarak konumlandırılıyordu, ancak son dönemde bu araçların bizzat masa başındaki işlerin yerini alabilecek kadar yetkin hâle geldiğine dair örnekler giderek artıyor. Bu kapsamda Claude da teknik olmayan konularda da kullanıcılara yardımcı olabilen Cowork ismi verilen bir özellik tanıttı.

CLAUDE COWORK TANITILDI: KODLAMA OLMAYAN GÖREVLERİ DE GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR

Basitçe anlatacak olursak Claude Cowork, kodlama olmayan görevleri de gerçekleştirebilen bir araç olarak geliyor. Yani herhangi bir konuda kullanabileceğiniz bir çalışan gibi görev görecek. Bu da “Yapay zekâ işimizi elimizden alacak” endişelerinin artık hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ortaya koyuyor.

DOSYALARI DÜZENLEYEBİLİYOR, ÖZETLEYEBİLİYOR, YENİ DOSYALAR OLUŞTURABİLİYOR

Webtekno'da yer alan habere göre; Şu anda araştırma ön izlemesinde olan Cowork, yalnızca Max abonelerinin kullanımına açıldı. İlerleyen dönemlerde diğer planlardaki kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.

Cowork, Claude Agent üzerinde kurulan bir araç. Yani Claude Code ile aynı temel modeli kullanabiliyor. Yapabildikleri ise hem heyecan hem de endişe verici. Cowork, geliştiriciler dışında normal kullanıcılar tarafından teknik olmayan işlerde kullanılabilecek bir yapay zekâ aracı. Yetenekleriyle âdeta bildiğiniz bir iş arkadaşı görevi görebiliyor.

Nasıl çalıştığını da anlatalım. Kullanıcı, Claude’a bilgisayarındaki bir dosyalara sohbet botuna erişim veriyor. Sohbet botu da dosyaları okuyabiliyor, özetleyebiliyor, düzenleyebiliyor, yeni dosyalar oluşturabiliyor. Örneğin indirilen dosyaları sıralayıp, yeniden adlandırıp düzenleyebilir ya da ekran görüntülerini kullanarak sizin için o konuda bir Excel tablosu oluşturabilir. Claude’un verdiği örnekte bir gider tablosu oluşturuyor.

Daha da dikkat çeken kısım, aynı anda birçok şeyi yapabilmesi ile fikir veya geri bildirim sunmak için beklemenize gerek olmaması. Açık ve net bir şekilde talimatları verdiğiniz teknik olmayan işlerinizi hâlledebilecek. Claude Cowork, bir yapay zekâ aracından çok iş arkadaşına benzetiliyor.