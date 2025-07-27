CNN Türk ekranlarında tepki toplayan görüntü! Isı haritasını yangın haritası diye paylaştılar: "Vatandaşları manipüle ediyor"

Eskişehir, Antalya, Bursa başta olmak üzere ülkemizin birçok noktasında ciğerleri yandı. Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken CNN Türk ekranlarında tartışma yaratan bir olay yaşandı.

ISI HARİTASINI "YANGIN HARİTASI" DİYE PAYLAŞTILAR

CNN Türk Masası programında gece yarısı sularında Bursa'daki yangında son durum konuşulurken ekrana "NASA - Canlı Yangın Haritası" başlığıyla bir görsel getirildi.

Görselin yangın haritası değil, ısı haritası olması bazı izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

NOKTALAR SADECE YANGINLARI GÖSTERMİYOR

Haritanın alındığı siteye girildiğinde NASA, belirtilen noktaların yalnızca yangınları işaret etmediği uyarısında bulunuyor.

Noktalar, NASA uydularının tespit ettiği ısı kaynaklarını temsil ediyor. Bu noktalar arasında yangınların yanı sıra sanayi tesisleri veya diğer sıcaklık anormallikleri de yer alabiliyor.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ TOPLADI: "CNN TÜRK VATANDAŞLARI MANİPÜLE EDİYOR"

Sosyal medyada bir kullanıcı da haritanın yangın haritası olmadığı gerçeğine dikkat çekti. Paylaşımında Amerikan yayın kuruluşu CNN'i etiketleyen kullanıcı, "Adınızı ve kurumsal kimliğinizi taşıyan CNN Türk yanlış habercilik yapıyor. Türkiye genelinde yangınlar devam ederken NASA'nın ısı haritasını “Yangın Haritası” olarak paylaşıp vatandaşları manipüle ediyor" ifadelerini kullandı.