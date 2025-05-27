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Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü! Kabileler arasında silahlı çatışma...

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri olayların ardından bölgeye sevk edilirken, silahlı çetelerin de ortamdan faydalanarak saldırılar düzenlediği bildiriliyor.

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü! Kabileler arasında silahlı çatışma...
Çiğdem Sevinç

Nijerya'nın Taraba eyaletinde hayvancılıkla uğraşan çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Taraba eyaletine bağlı Karim-Lamido bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Taraba Eyaleti Polis Komiseri Emmanuel S. Bretet, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve bölgenin kontrol altına alındığını belirtti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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HAYVANLARI ÇALIYORLAR DİYEREK SALDIRDILAR

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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