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Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı!

Edirne’de elektrikli bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, kontrolden çıkan aracıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Yaralanan baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı!

Edirne’de elektrikli bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk, kontrolden çıkan aracıyla yaklaşık 5 metre yükseklikten site bahçesine düştü. Oğlunun peşinden atlayan baba da yaralanırken, baba-oğul hastaneye kaldırıldı.

Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı! 1

PARK EDEN ARACA ÇARPTIĞI, 5 METRE YÜKSELİKTEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Olay, merkez Bahriye Üçok Caddesi’nde yaşandı. 14 yaşındaki D.Ç., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında park eden araca çarptı.

Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı! 2

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Oğlunun düştüğünü gören baba Y.Ç. ise, yaşadığı korku ve panikle hiç düşünmeden bahçeye atladı.

Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı! 3

ÇEVREDİKLER HABER VERDİ, BABA-OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve oğlu, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuğunun bisikletle 5 metrelik yükseklikten düştüğünü gördü, gözünü kırpmadan peşinden atladı! 4

(İHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Edirne elektrikli bisiklet baba kaza
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