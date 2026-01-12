Çocuk başına 5 bin TL destek önerisi de yaptı! "Çalışan anneler işe geç gidip erken çıksın"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin daha önce evli kişilerle ilgili dile getirdiği öneri büyük ses getirmişti. İşe alımlarda evlilere öncelik verilmesi gerektiğini savunan Destici bu kez daha evli, çocuklu anneleri ve çalışma koşullarını gündeme getirdi.

"AİLEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Destici, partisinin Çanakkale Olağan 2. İl Kongresi’ne katıldı. Türkiye’de aile yapısını bozmak üzerine bazı sanatçıların rol model olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:

"Özellikle yurt dışından gelip burada üne kavuşanların, özellikle oralarda yetiştirilip buralara gönderildiklerini düşünüyorum. Sırf aile hayatımızı bozsunlar, sırf gençlerimizin ahlakını bozsunlar, sırf bir kültürel emperyalizmin kıskacı altına girsin çocuklarımız. Çevrelerinde milyonlarca takipçi oluşturuyorlar. Ondan sonra zehirlerini akıtıyorlar. Onları model örnek yapıyorlar. İşte böyle böyle bizim gençlerimizi elimizden arıyorlar. Aile yapımızı yok ediyorlar. Evliliği kötülüyorlar. Evlilik dışı hayatı monte ediyorlar. Onun iyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Bunda da maalesef başarılı oldular. Bakın bizim aile kurumumuz çatırdıyor. Çocuk sayısı 3’lerden, 4’lerden 1.4’lere geldi. Bir millet için en büyük tehlike ve tehdit budur. Neslinizi kaybederseniz, nüfus olarak azalırsanız bulunduğunuz coğrafyada hakimiyetinizi devam ettiremezsiniz, devletinizi de koruyamazsınız, milletinizi de koruyamazsınız. Onun için ailemize sahip çıkacağız."

"ÇOCUK BAŞINA EN AZ 5 BİN TL DESTEK"

Çocuğu olan ailelere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Devlet olarak bunları destekleyeceğiz. Öyle göstermelik destekler değil, ciddi destekler vereceğiz. Çocuk başına en az beş 5 bin lira destek verilmesi lazım. Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır. Çalışan çocuklu kadınlarımızın kreş yaşındaki çocuklarına mutlaka ama mutlaka kreş imkanı sağlanmalıdır. Yeterli sayıda kadın çalışanın olduğu kurumlara kreş mecburiyeti getirilmelidir. İster kamu, ister özel. Az sayıda olanları da devlet kreş ortak alanları oluşturarak, belli merkezlerde aynen ilköğretim okulları gibi belli merkezlerde devlet kreş açarak, bütün çalışan kadınların çocuklarını o kreşe koymalarına imkan tanımalıdır. Yoksa çalışan kadınlarımız kendilerince diyorlar ki ‘Ben çalışıyorum, çocuğa bakamam. Bir tane olursa yeter. İkinciye, üçüncüye gerek yok’ diyor. Onun için bizim çocuklu aileleri korumamız lazım. Kirada oturuyorsa kirasını devletin karşılaması lazım. Çocuğu okuyorsa okul parasını devletin karşılaması lazım."

"EVLİ OLANLARA İŞE ALINIRKEN ÖNCELİK VERİLSİN" DEMİŞTİ

Destici daha önce yaptığı bir konuşmada şu çıkışıyla geniş yankı uyandırmıştı:

'Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler var ama daha somut adımlar atılması lazım. Çok radikal bir şey söyleyeceğim; işe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir, bu milleti yaşatmamız lazım.”Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır