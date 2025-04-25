HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çocuk çıkışı tartışma yaratmıştı! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi: "Niyetimiz rencide etmek değildi"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katıldığı bir canlı yayında, "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı-koca oluyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Tartışma yaratan sözleri sonrası Sağlık Bakanı Memişoğlu, bir açıklama daha yaptı ve sözlerine açıklık getirdi. Memişoğlu kimseyi rencide etmek istemediklerini aktardı. Memişoğlu ayrıca "Açıklamalarımızı yanlış yorumlayıp, kimsenin yanlış algılara kapılmasını istemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı bir canlı yayında 'Normal doğum ve 'Sezaryen' tartışmları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sezaryenin bir amliyat olduğunu, doğum şekli olmadığını söyledi. Memişoğlu programın bir bölümünde ise "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı-koca oluyorsunuz. Aile her şeyin temeli" dedi.

54747

TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİN ARDINDAN BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Memişoğlu'nun bu açıklaması gündem olurken, tartışma yaratan sözlerinin ardından Bakan Memişoğlu konuyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.

Bu senenin 'Aile yılı' olduğunu hatırlatan ve buna vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Tabi ki biraz geç evlenmeler, çocuk sahibi olmalar... Aynı zamanda hem sosyo-ekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda çok büyük bir çalışma içerisinde" dedi.

333

"KİMSEYİ RENCİDE ETMEK İSTEMEYİZ"

Kimseyi rencide etmek istemediklerinin altını da çizen Memişoğlu "Gençlerimiz evleniyor, karı-koca oluyor. Aile kuruyorlar. Ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabi ki de kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz. Ama aile; karı kocanın olduğu, ancak çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi 'Aile Yılı' ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMALARIMIZI YANLIŞ YORUMLAYIP, KİMSENİN YANLIŞ ALGILARA KAPILMASINI İSTEMEYİZ"

Hedeflerinin sağlıklı bir toplum olması olduğunu belirten Bakan Memişoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"O nedenle de 'Koruyan sağlık' diyoruz. O nedenle aile hekimliğini, temel sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bilgilendirici kampanyalar yapıyoruz. Bunu yanlış yorumlayıp, 'baskı oluyor; hakkımızı, düşüncelerimizi siz yönetiyorsunuz' gibi insanların yanlış algılara kapılmamasını istiyoruz. Biz sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz, herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde paniğe kapılıp camdan atladı!Depremde paniğe kapılıp camdan atladı!
Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama! "Büyük bir enerji boşalımı oldu"Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama! "Büyük bir enerji boşalımı oldu"

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı

Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

20 yıldır biriktirdiği para bir imza ile yandı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.