Çocuk çıkışı tartışma yaratmıştı! Bakan Memişoğlu'ndan açıklama geldi: "Niyetimiz rencide etmek değildi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı bir canlı yayında 'Normal doğum ve 'Sezaryen' tartışmları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sezaryenin bir amliyat olduğunu, doğum şekli olmadığını söyledi. Memişoğlu programın bir bölümünde ise "Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı-koca oluyorsunuz. Aile her şeyin temeli" dedi.

TARTIŞMA YARATAN SÖZLERİN ARDINDAN BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Memişoğlu'nun bu açıklaması gündem olurken, tartışma yaratan sözlerinin ardından Bakan Memişoğlu konuyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.

Bu senenin 'Aile yılı' olduğunu hatırlatan ve buna vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Tabi ki biraz geç evlenmeler, çocuk sahibi olmalar... Aynı zamanda hem sosyo-ekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda çok büyük bir çalışma içerisinde" dedi.

"KİMSEYİ RENCİDE ETMEK İSTEMEYİZ"

Kimseyi rencide etmek istemediklerinin altını da çizen Memişoğlu "Gençlerimiz evleniyor, karı-koca oluyor. Aile kuruyorlar. Ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabi ki de kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz. Ama aile; karı kocanın olduğu, ancak çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle de sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi 'Aile Yılı' ilan ettik" ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMALARIMIZI YANLIŞ YORUMLAYIP, KİMSENİN YANLIŞ ALGILARA KAPILMASINI İSTEMEYİZ"

Hedeflerinin sağlıklı bir toplum olması olduğunu belirten Bakan Memişoğlu açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"O nedenle de 'Koruyan sağlık' diyoruz. O nedenle aile hekimliğini, temel sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bilgilendirici kampanyalar yapıyoruz. Bunu yanlış yorumlayıp, 'baskı oluyor; hakkımızı, düşüncelerimizi siz yönetiyorsunuz' gibi insanların yanlış algılara kapılmamasını istiyoruz. Biz sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz, herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz"