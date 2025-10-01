HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir, hangi alanlara bakar?

Tıp alanında birçok farklı birim bulunmaktadır. Kişiler, yaşlarına, rahatsızlıklarına, mevcut hastalıklarına ya da şüphelendikleri hastalıklara göre ilgili birimlere giderek muayene olurlar. Alanında uzman doktorlar mevcut belirtileri değerlendirip şikayetleri dinleyerek gerek gördükleri testlerin sonucuna göre tanı koyarlar.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir, hangi alanlara bakar?
Ferhan Petek

Kişilerin hangi cinsiyete sahip olduğu ya da hangi yaş grubunda olduğu gibi durumlar da hastalıklar konusunda ve hangi bölümden randevu alınacağı konusunda fikir veren durumlardır. Örnek olarak pediatri bölümü ya da diğer adı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü belli yaş aralığındaki kişilerin hastalıkları ve tedavi süreçleri ile ilgilenen uzmanların bulunduğu bir birimdir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi ya da diğer adı ile pediatri, kişilerin doğumlarından resmi reşit olma yaşı olan 18 yaşına kadarki süreçte gidebilecekleri bir birimdir. Bebekler, çocuklar ve 18 yaş altında olan her birey bu bölümde tedavi olmaktadır.

18 yaşın altında olan herkes fiziksel, davranışsal ya da zihinsel gelişimleri için bu bölüme gitmelidirler. Yeni doğdukları süreçten ergenlik sürecine kadar uzanan gelişme süreci de bu birim ve bu birimde yer alan uzman doktorlar tarafından takip edilmektedir. Pediatri alanı güncel pediatri, sosyal pediatri ve genel pediatri olmak üzere üç farklı başlıkta sağlık hizmeti vermektedir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü hangi alanlara bakar?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çocuk doktoru olarak bilinen uzman doktorlar çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarıdır ve pediatrist olarak da anılmaktadırlar. Bu bölümde çalışan uzman doktorların ve bölümün ilgi alanı olan hastalıklardan ve durumlardan bazıları şunlardır:

  • Çocuk gelişimi
  • Çocuk psikolojisi, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları bölümü
  • Krup hastalığı
  • Beşinci ve altıncı hastalıklar
  • Çocuk nörolojisi
  • El ayak ve ağız hastalığı
  • Grip
  • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
  • Kawasaki hastalığı
  • İmpetigo hastalığı
  • Soğuk algınlığı
  • Astım
  • Saç biti
  • Çocuk cerrahisi
  • Çocuk endokrinoloji
  • Çocuk kardiyoloji
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'Akılalmaz işkence! 20 kişi gelip linç ettiler: 'Her iki dizime çekiçle vurdular, penselerle dilimi ve ayak parmaklarımı çektiler'
Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"Son dakika | CHP'nin çok konuşulan 'TBMM' kararına Bahçeli sert çıktı! "Skandal yanlış; Türk milletinin iradesine kesif bir saldırı"

Anahtar Kelimeler:
çocuk sağlığı çocuk hastalıkları çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.