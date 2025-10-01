Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir, hangi alanlara bakar?

Kişilerin hangi cinsiyete sahip olduğu ya da hangi yaş grubunda olduğu gibi durumlar da hastalıklar konusunda ve hangi bölümden randevu alınacağı konusunda fikir veren durumlardır. Örnek olarak pediatri bölümü ya da diğer adı ile çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü belli yaş aralığındaki kişilerin hastalıkları ve tedavi süreçleri ile ilgilenen uzmanların bulunduğu bir birimdir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları nedir?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları birimi ya da diğer adı ile pediatri, kişilerin doğumlarından resmi reşit olma yaşı olan 18 yaşına kadarki süreçte gidebilecekleri bir birimdir. Bebekler, çocuklar ve 18 yaş altında olan her birey bu bölümde tedavi olmaktadır.

18 yaşın altında olan herkes fiziksel, davranışsal ya da zihinsel gelişimleri için bu bölüme gitmelidirler. Yeni doğdukları süreçten ergenlik sürecine kadar uzanan gelişme süreci de bu birim ve bu birimde yer alan uzman doktorlar tarafından takip edilmektedir. Pediatri alanı güncel pediatri, sosyal pediatri ve genel pediatri olmak üzere üç farklı başlıkta sağlık hizmeti vermektedir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü hangi alanlara bakar?

Halk arasındaki günlük konuşma dilinde çocuk doktoru olarak bilinen uzman doktorlar çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarıdır ve pediatrist olarak da anılmaktadırlar. Bu bölümde çalışan uzman doktorların ve bölümün ilgi alanı olan hastalıklardan ve durumlardan bazıları şunlardır: