Çocuk suçlulara yeni düzenleme! Katlamalı ceza geliyor

Organize suç örgütlerinin çocukları tetikçi olarak kullanmasının önüne geçmek için yeni yasal düzenleme hazırlanıyor. 18 yaş altı çocukların işlediği gasp, kurşunlama, taciz, cinayet suçlarında artış yaşanırken taslağa göre çocukları suça sürükleyen çetelere katlamalı ceza verilecek.

Cansu Akalp

Türkiye, 18 yaşındaki çocukların işlediği suçları konuşurken hükümet de hakerete geçti. Bu kapsamda katlamalı ceza modelinin uygulanması düşünülüyor. Çocukları yasa dışı eylemlerde kullanan çetelerin cezaları katlamalı olacak. Çocuk katillere de indirim uygulanmayacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Partiye yakın kaynaklar, "Şimdiki gibi suç işledikten sonra çocuğun Emniyet’te kaydı alınıp bırakılmayacak. İlgili bütün kurumlara düşen sorumluluklar olacak" dedi.

HAKİM İNDİRİM YAPMAYACAK!

Taslakta adam öldürme gibi suçlardan ceza alan çocuklara 18 yaş altı olsa dahi ceza indirimi uygulanmamasına yönelik düzenleme yapılacak.

Adalet Bakanlığı kaynakları da, "Çocuğun suç işleme eğilimi, kastın yoğunluğu, suç işlerken hangi psikolojide olduğu, fiziki durumu gibi unsurlar dikkate alarak hâkim indirim yapmayacak. Yetişkinler gibi cezalandırılabilecektir. Her dosya kendine özgü olarak değerlendirilecek" yorumunu yaptı.

