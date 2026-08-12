Çocuklar için eğlence, ebeveynler için güven: HUAWEI WATCH KIDS X1

Dayanıklı ve Yenilikçi Tasarım

HUAWEI WATCH KIDS X1, zırhlı mekanik tasarımı ve renkli metalik dokulu kaplamasıyla çocukların dünyasına uygun, fütüristik bir görünüm sunuyor. İki farklı dinamik renk seçeneğiyle gelen cihaz, 360 derece döndürülebilen ve ters çevrilebilen ekran yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlarken çocuklara eğlenceli bir deneyim vadediyor.

Gelişmiş Konum ve Güvenlik Altyapısı

Ebeveynlerin en temel beklentisi olan güvenlik, saatin kalbinde yer alıyor. Cihaz; GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ve QZSS olmak üzere beşli uydu konumlandırma sistemini destekliyor. Cihaza entegre edilen L5 anteni sayesinde, yüksek binaların arasında veya zorlu dış mekan koşullarında bile parazitsiz ve hassas konum tespiti sağlanabiliyor.

Kapalı alanlarda ise çift bant Wi-Fi (2.4 GHz ve 5 GHz) teknolojisi devreye girerek alışveriş merkezi gibi ortamlarda çocuğun konumunu saniyeler içinde belirliyor. Ayrıca "Güvenli Bölge 2.0" özelliği sayesinde ebeveynler harita üzerinde manuel olarak belirli alanlar çizebiliyor; çocuk bu alanlara girdiğinde veya çıktığında akıllı telefona saniyeler içinde anlık bildirim iletiliyor.

Kesintisiz ve Net İletişim

Küresel frekans bantlarını destekleyen WATCH KIDS X1, 4G bağlantısı ile her zaman ulaşılabilir olmayı mümkün kılıyor. Gürültülü okul bahçeleri veya oyun parklarında dahi yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi devreye giriyor; arka plan seslerini filtreleyerek çocuğun sesini pürüzsüz ve berrak bir şekilde ebeveyne iletiyor.

Cihazda yer alan çift kamera sistemi, HUAWEI MeeTime üzerinden yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşmeler yapılmasına imkan tanıyarak iletişimi sadece sesle sınırlı bırakmıyor.

Fiziksel ve Duygusal Takip Bir Arada

Saatin dikkat çeken bir diğer yeniliği, çocukların sadece fiziksel değil duygusal sağlığını da takip edebilmesi. "Duygusal Zindelik Hali" özelliği, çocuğun ruh halini neşeli, nötr veya mutsuz olarak kategorize ederek ebeveynlere grafiksel bir özet sunuyor. Bu sayede çocuklar duygularını dile getirmekte zorlansa bile ebeveynler süreci yakından izleyebiliyor. 7/24 kalp atış hızı takibi ve rekabeti dostça bir oyuna çeviren adım sayar özellikleriyle çocukların daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri de destekleniyor.

Eğlenceli Sosyalleşme ve FamCare Denetimi

Çocuklar için yeni arkadaşlar edinmek, saat üzerinden oldukça pratik bir hale getirilmiş. Sadece cihazı sallayarak veya ekrana dokunarak diğer uyumlu akıllı saatlerle arkadaşlık isteği gönderilebiliyor. Bu özellik, karşıdaki çocuğun saati HUAWEI markalı olmasa bile çalışabiliyor.

Tüm bu teknolojik ve sosyal altyapı, iOS ve Android ile tam uyumlu çalışan HUAWEI FamCare uygulaması üzerinden yönetiliyor. Klasik HUAWEI Sağlık (Health) uygulamasının aksine ebeveyn kontrolü odaklı geliştirilen FamCare, yetişkinlere çocuğun konumu, sağlık verileri ve iletişim izinlerini tek bir merkezden, güvenle kontrol etme imkanı sunuyor.

Ön Abonelik ve Lansman Fırsatları Başladı

Türkiye'de 19 Ağustos 2026'da satışa sunulacak olan HUAWEI WATCH KIDS X1 için ön abonelik dönemi başladı. 12-19 Ağustos tarihleri arasında ön kayıt oluşturan kullanıcılar, lansman haftasında (19-25 Ağustos) kullanabilecekleri 1.000 TL değerinde indirim kuponu kazanıyor. Lansman dönemine özel olarak, cihazı satın alan kullanıcılara 1 yıl ek garanti sunularak toplam garanti süresi 3 yıla çıkarılıyor. Ayrıca, tüm ailenin detaylı vücut analizini yapabilen HUAWEI Akıllı Tartı 3 cihazı da lansmana özel hediye ediliyor. Ürünü satın alıp kampanya koşullarına uygun değerlendirme yapan kullanıcıları ise 100 TL değerinde 10.000 HUAWEI Puan bekliyor. Ön abonelik ve lansman kampanyasına dair tüm detaylara HUAWEI Online Mağaza üzerinden ulaşılabiliyor.