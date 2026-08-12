Niğde’de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün, tütün mamulleri ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 7 milyon 500 bin adet makaron ile 25 litre etil alkol ele geçirildi.

Kaynak: İHA