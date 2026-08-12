HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki haber ve görüntüler üzerine yaptıkları denetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ'ye 3'ncü kez ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon atığı deşarj edildiği yönündeki haberler üzerine Haramidere'deki söz konusu arıtma tesisinde ve Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme başlattı. Yapılan teknik incelemelerde tesise ait 4 adet deşarj noktası belirlendi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabinine bağlı olduğu ve düzenli ölçüm alındığı görüldü. Diğer iki noktadan birinin taşkın hattı, diğerinin ise by-pass hattı olduğu tespit edildi.

Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ ye 3 ncü kez ceza 1

İZLEME SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN İKİ HAT BELİRLENDİ

Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki kirliliğin kaynağının by-pass hattından kaynaklanabileceği değerlendirildi. Yapılan incelemede, taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı ve SAİS kabinine bağlantılarının yapılmadığı belirlendi. By-pass hattından alınan atık su numuneleri incelemeleri sonucu atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Çevre Kanunu uyarınca İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ ye 3 ncü kez ceza 2
Kurulu kapasitesi günlük 400 bin metreküp olan tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından tahmini günlük 100 bin metreküp civarında atık su deşarj edildiği öngörülüyor. Ambarlı kıyılarında yapılan incelemede de by-pass hattından dökülen atık suyun getirdiği katı maddelerin yoğun kirliliğe neden olduğu görüldü.

Bakanlıktan, kanalizasyon atıklarını arıtmadan denize deşarj eden İSKİ ye 3 ncü kez ceza 3

DAHA ÖNCE İKİ KEZ DAHA CEZA UYGULANMIŞTI

Söz konusu by-pass hattından yapılan atık su deşarjları nedeniyle İSKİ'ye 26 Mayıs 2025'te 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 3 milyon 343 bin lira ve daha sonrasında işletmenin atık su deşarjına devam etmesi sebebiyle 16 Ocak 2026 tarihinde iki katı yaptırımla 6 milyon 687 lira ceza uygulanmıştı. Problemin atık su arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmede, arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağı taahhüt edilmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendiAnne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi
Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"Erdoğan'dan İsrail tepkisi: "Provokasyonlara şiddetle karşıyız"

Anahtar Kelimeler:
İSKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Siverek’te ‘töre’ vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

Şirin hakkında karar! Neden 'Öcalan' sloganı attığını açıkladı

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü futbolcuyla aşkını ilan etti! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Türkiye’nin önde gelen otobüs firması satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

Motorinde ÖTV ayarı: Düzenleme için gözler Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.