Tekirdağ’da arazide başlayan yangın araçlara sıçradı

Olay, Sazlı Sokak ile Bülent Ecevit Bulvarı yol ayrımı civarındaki boş arsada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı.

ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN YERLEŞİM YERİNE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yol boyunda bulunan tır ve iki otomobile sıçradı. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri durumu itfaiye birimine bildirdi. Bazı vatandaşların ise itfaiyeyi aramak yerine cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalıştığı öne sürüldü.

2 OTOMOBİL VE 1 TIR YANDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalelerde bulunarak söndürdü. Yangın sonucu park halindeki tır ve iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır