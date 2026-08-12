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İzmir'de feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İzmir'de feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Özbey mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (19) idaresindeki 35 CTK 770 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.Ş. (60) kontrolündeki 35 HC 1397 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İzmir de feci kaza: Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 1

FECİ KAZADA OTOMOBİL TIRIN DORSESİNE SAPLANDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsü M.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Tır kaza
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