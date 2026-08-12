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Son Dakika | Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu kararını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından duyurdu. İmamoğlu, "Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz" dedi.

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa etti
Mustafa Fidan

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada yaptığı açılamayla partisi CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İmamoğlu, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçeceğini dile getirdi.

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu CHP den istifa etti 1

İMAMOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi;

"17 YILLIK CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜYELİĞİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

"Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım,

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur.

Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Son Dakika | Ekrem İmamoğlu CHP den istifa etti 2

"YENİ BİR YOL AÇIYORUZ"

Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz.

Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."

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Ekrem İmamoğlu CHP istifa
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