Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

ANKARA'DA ERDOĞAN-ABBAS GÖRÜŞMESİ

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözü önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir.

"FİLİSTİN'E DESTEK OLMAK TÜM İNSANLIĞIN SORUMLULUĞUDUR"

Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum

Türkiye olarak, biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.

"PROVAKASYONLARA ŞİDDETLE KARŞIYIZ"

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz."

ABBAS: "BU ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum"

(Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir başlangıç olsun."