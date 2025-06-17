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Çocuklar kulakların pasını sildi

Başiskele Belediyesi Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Müzik Okulları’nın mezuniyet etkinliği düzenlendi. Sahneye çıkan öğrenciler, kulakların pasını sildi.

Çocuklar kulakların pasını sildi

Piyanodan bağlamaya, gitardan kemana, şan eğitiminden ritim eğitimine, çocuk korosundan gençlik korosuna birçok müzik dalında yüzlerce öğrenci, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’nın 2024-2025 Eğitim Yılı’nda ücretsiz eğitim aldı. Okulu başarıyla bitiren öğrenciler, mezuniyet heyecanını 13 Haziran Cuma akşamı düzenlenen konser ile yaşadı.

Törene Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Öğretmen Bukte Saatcı eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, kulakların pasını sildi.

Öğrenci velilerinin de de yer aldığı salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler sahnede yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyan öğrencileri alkışlarıyla ödüllendirdi. Sahne performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, hem eğitmenlerini hem de velilerini gururlandırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başiskele
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