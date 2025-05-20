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Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 200 kişi birbirine saldırdı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çocukların kavgasına aileler karıştı. Yaşanan kargaşada 2 kişi yaralandı.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı! 200 kişi birbirine saldırdı: 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgayı gören çocukların aileleri de bir anda kavgaya dahil oldu. Yaklaşık 200 kişi birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu sonlandırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15) olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgada park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga aile çocuk
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