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Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde motosikletle seyir halindeyken traktörün mibzerine çarpan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde motosikletle seyir halindeyken traktörün mibzerine çarpan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde motosiklet ile gezmeye çıkan 15 yaşındaki Emir Mahir Filiz ile 16 yaşındaki Mehmet Emin Tamaç, traktörün mibzerine çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü 1

Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü 2

Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü 3

Çocukların motosikletle gezisi faciayla son buldu: 2 ölü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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