Çocuklarını yaşasın diye canını verdi!

Burdur'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Antalya-Isparta karayolu Kazak Tünelleri Ağlasun ilçesi Çamlıdere mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Y.A. (28) idaresindeki kamyon ile A.T. (29) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan anne Senanur Turan (26) hayatını kaybederken otomobil sürücüsü A.T., H.İ.Ş. (32), R.T. (4), Ö.A.T. (6) yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan talihsiz kadının cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.

ÇOCUKLARININ ÜZERİNE KAPANDI

Kazada hayatını kaybeden anne Senanur Turan'ın, çarpışma anında arka koltukta bulunan çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır