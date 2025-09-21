HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çocuklarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Çocuklarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Olay, Cide ilçesi Nasuh Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Gürçay’ı evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden bir süre boyunca göremeyen İstanbul’daki çocukları, durumdan endişe ederek Gürçay’ın komşularını aradı. Gürçay’ın evine giden komşuları kapı açılmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çocuklarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu 1

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden eve girerek kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Gürçay’ın yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Gürçay’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Çocuklarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu 2

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecekCumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
vefat Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.