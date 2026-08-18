Çocuklarının yanında kabusu yaşamıştı... 'Tehdit mesajları alıyordum' diyerek anlattı

Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşine saldıİstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi’nde Serra Biber, boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuklarıyla görüşmesini istediği için çocuklarını babalarının bulunduğu yere götürdü.

Ancak burada taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre adam, çocukları istemediğini belirterek eşinden onları götürmesini istedi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli adamın eşine yönelik hakaretlerde bulunduğu ve saldırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Yaşananlar sırasında çocukların da olayın içinde bulunması nedeniyle gerilim daha da arttı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Birden fazla kişinin öfkeli adamı uzaklaştırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Serra Biber ise yaşananları kendi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın devam ettiği ve çevredekilerin müdahale ederek şahsı kadından uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

İddiaya göre Biber, olay sırasında aracına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak taraflar arasında bu kez aracın hareketiyle ilgili yeni bir tartışma yaşandı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hem kadın hem de boşanma aşamasındaki eşi polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşanan saldırı ve tartışma anları cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

“TEDİRGİNİM, NE YAPABİLİR BİLMİYORUM”

Yaşadığı olayın ardından konuşan Serra Biber, çocuklarının babalarını görmek istediğini ve bu nedenle onları babalarının yanına götürdüğünü söyledi.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORDUM"

Biber, boşanma süreci nedeniyle daha önce de tehdit mesajları aldığını iddia ederek çocuklarını babalarından uzaklaştırmak istemediğini, ancak son olayın ardından büyük endişe yaşadığını dile getirdi.

Olay sırasında eşinin çocukların duymaması gereken sözler söylediğini belirten Biber, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırının önlendiğini ifade etti.

“ÇOCUKLARIM AŞIRI KORKTU”

Yaşananların çocukları üzerinde de büyük korkuya neden olduğunu anlatan Biber, çocuklarının olaydan sonra kendisiyle birlikte karakola dahi gelemediğini söyledi.

Biber, yaşananlardan sonra çocuklarını babalarından uzak tutmaya çalışacağını ifade ederek, olay sırasında eşinin gözlerindeki öfkeden tedirgin olduğunu dile getirdi.

BOŞANMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Serra Biber, eşiyle yaklaşık 8 yıllık evli olduklarını ve son bir yıldır boşanma aşamasında bulunduklarını belirtti. Çift arasında boşanma davasının yanı sıra mal paylaşımıyla ilgili farklı davaların da devam ettiğini söyledi.

Olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olmasıyla birlikte hukuki süreç başlarken, yaşanan tartışmanın kesin nedeninin ve tarafların iddialarının yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır