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Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul'da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi

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Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul'da organize hırsızlık yapılanmalarına operasyon düzenlendi. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemini Bakan Gürlek açıklarken o anların görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da turistik bölgelerde, kalabalık noktalarda özellikle yabancı turistleri hedef alıyor, "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hırsızlık yapıyorlardı! Organize hırsızlık yapılanması düzenlenen operasyonla çökertildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Şüphelilerin suç işlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, turistlerin adeta ruhu bile duymazken şüphelilerin mağdurları çevreleyip yankesicilik yaptığı görülüyor.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 1

32 KİŞİLİK ORGANİZE ÇETE

Adalet Bakanı Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin ayrıntıları aktardı.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 2

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözüldü.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 3

GÜNDE 10 EYLEM

Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edildi; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edildi.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 4

35 ADRESE OPERASYON

Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 5

Gürlek, suçlular ve suç örgütleriyle mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 6

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 7

Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi 8

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız İstanbul hırsızlık
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