Çoğu yabancı uyruklu; İstanbul'da günde 10 eylem yapıyorlardı! Organize hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul'da turistik bölgelerde, kalabalık noktalarda özellikle yabancı turistleri hedef alıyor, "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hırsızlık yapıyorlardı! Organize hırsızlık yapılanması düzenlenen operasyonla çökertildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Şüphelilerin suç işlediği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, turistlerin adeta ruhu bile duymazken şüphelilerin mağdurları çevreleyip yankesicilik yaptığı görülüyor.

32 KİŞİLİK ORGANİZE ÇETE

Adalet Bakanı Gürlek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona ilişkin ayrıntıları aktardı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmada; çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin turistik bölgelerindeki tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri “sıkıştırma ve perdeleme” yöntemiyle hedef aldığı organize hırsızlık yapılanması çözüldü.

GÜNDE 10 EYLEM

Örgütün 25 ayrı hırsızlık eylemi tespit edildi; günde yaklaşık 10 eylem gerçekleştirerek 400 bin TL civarında suç geliri elde ettiği tespit edildi.

35 ADRESE OPERASYON

Yapılanmanın faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul’da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gürlek, suçlular ve suç örgütleriyle mücadeleye devam edileceğinin altını çizdi.