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Çok konuşulacak adaylık senaryosu! Şaban Sevinç duyurdu: "Eğer olmazsa..." diyerek açıkladı

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi. 1323 delegeden 1276’sı oy kullandı, 105 oy ise geçersiz sayıldı. Şimdi gözler, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalara çevrildi. BİZİM TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına yönelik açıklamalarda bulundu.

Çok konuşulacak adaylık senaryosu! Şaban Sevinç duyurdu: "Eğer olmazsa..." diyerek açıkladı
Çiğdem Sevinç

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar ile bugün gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay'da partinin genel başkanı belirlendi. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, "İrade Milletindir" sloganı altında gerçekleşti. 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultayda tekrar aday oldu. Özel'in rakipleri ise Ümit Uysal ve Berhan Şimşek oldu. Ancak kurultay sırasında Ümit Uysal yarıştan çekilirken Berhan Şimşek başvuru saatini kaçırdı. Uysal "Partimi yıpratmamak için adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.

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1171 OYLA TEKRARDAN BAŞKAN

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171’i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi. Bu sonuçla birlikte Özgür Özel, partinin başındaki liderliğini sürdürecek.

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ŞİMDİ GÖZLER CHP'DE

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gönderilen ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adayı olup olamayacağı ise merak konusu.

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OLASI ADAYI DUYURDU

CHP Kurultayı esnasında konuşan BİZİM TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ise konuya lişkin şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı hükümet bir hukuki ve siyasal darbe yaptı, onu cezaevine attı. Özgür Özel, biz Ekrem İmamoğlu'nu zindandan çıkaracağız ve Erdoğan'ın karşısına dikeceğiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçim takvimine kadar böyle ilerleyecektir. Ondan sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirildiği ana kadar böyle ilerleyecektir. Ama o anda hala Ekrem Bey diploma sorunuyla içerideyse o zaman bir aday bulunacaktır. O zaman da kuvvetle muhtemel Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olarak belirecektir."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı
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